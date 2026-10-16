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Doček za najbolje: DŽudo klub Crvena zvezda organizovao prijem za Maricu Perišić i Mihajla Simina

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 18:16

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Džudo klub Crvena zvezda organizovao je danas prijem za osvajače bronzanih medalja na Svetskom prvenstvu u Bakuu Maricu Perišić i Mihajla Simina.

Дочек за најбоље: Џудо клуб Црвена звезда организовао пријем за Марицу Перишић и Михајла Симина

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

Predsednik Upravnog odbora Džudo kluba Crvena zvezda Stojan Vujko naveo je da su Perišić i Simin napravili vrhunski rezultat.


- Marica i Mihajlo su napravili istorijski uspeh osvajanjem dve bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Bakuu, sa njima i mladi trener Bojan Došen, doskorašnji kapiten Crvene zvezde. Želim da zahvalim Marici i Mihajlu na posvećenom radu, na načinu na koji brane boje Crvene zvezde i Srbije - rekao je Vujko na prijemu.


Perišić je istakla da je medalja sa Svetskog prvenstva došla u savršenom trenutku i u pravom vremenu.

- Ovo je bila dugo čekana medalja, sve ostale sam uzela. Tokom godine je sve prethodilo da dođe do ovoga. To je pokazatelj da imamo kvalitet da dođemo do medalje na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu - izjavila je Perišić.

Simin je u Bakuu debitovao na seniorskom prvenstvu sveta, istakavši da je to za njega bilo posebno iskustvo.

- Ovo je bilo moje prvo Svetsko prvenstvo, prezadovoljan sam što sam uzeo medalju. Iskreno sam očekivao medalju, kao i pre svakog takmičenja. Svetsko prvenstvo za seniore je posebno takmičenje i osećaj je bio mnogo drugačiji. Nikad tako nešto nisam doživeo i stvarno sam prezadovoljan što sam uzeo medalju - rekao je Simin.


Došen je naveo da su Perišić i Simin napravili istorijski rezultat i pokazali da su kandidati za medalju na Olimpijskim igrama.


- Želeo bih da zahvalim upravi, predsedniku kluba Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku, kao i predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu. Ovo je rezultat svih nas i nadam se da je samo početak - izjavio je Došen.


Perišić je osvojila bronzu na SP u kategoriji do 57 kilograma, dok je Simin do bronze došao u konkurenciji do 81 kilograma.
 

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