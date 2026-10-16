Reprezentativac Francuske: "Igrati protiv Srbije, u Srbiji, bilo je nešto što sam želeo da doživim"

Košarkaš Pariza, Teri Tarpi, govorio je o mnogim stvarima, a jedna je posebno zanimljiva vezana za Srbiju i našu reprezentaciju.

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Tarpi se potom prisetio i reprezentativnih duela Francuske sa Srbijom tokom priprema za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. Posebno iskustvo bilo mu je igranje sa Vembanjamom, ali i priprema za čuvanje Jokića.

- Igrao sam sa Vembijem i pre tri godine u reprezentaciji, pa sam mogao da vidim njegov napredak. To je zaista impresivno.

Kada je reč o Jokiću, Tarpi je uz osmeh objasnio koliko je teško pripremiti taktiku protiv njega.

- Bilo je pomalo smešno gledati snimke Jokića, jer kako god da ga braniš, on će doneti pravu odluku.

Francuz je istakao i koliko mu je značilo što je imao priliku da igra protiv Srbije u Beogradu.

- Uvek je lepo deliti teren sa NBA superzvezdama, a istovremeno pokazati šta i ti možeš da doneseš ekipi. Igrati protiv Srbije, u Srbiji, sa reprezentacijom Francuske bilo je nešto što sam želeo da doživim. Posebno kada deliš teren sa momcima koji će jednog dana biti članovi Kuće slavnih.