FABJAN ZAPALIO BALKAN: Žestoko prozvao Stošića i Erslana zbog dopinga! (VIDEO)

MMA borac iz Slovenije Miran Fabjan ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta oštrim komentarima na račun srpskog borca Darka Stošića i Hrvata Ivana Erslana.

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Popularni „Slo Roki“ gostovao je u podkastu „Inkubator“, gde je govorio o borcima koji su odbili ponude UFC-a, a tokom razgovora izneo je i ozbiljne tvrdnje koje se odnose na doping kontrole u FNC-u.

Fabjan je, komentarišući odluke Erslana i Stošića da ne prihvate UFC angažmane, poručio:

- Erslan je odbio UFC, Stole je odbio UFC... Kakve su to gluposti? Recite lepo: ’Našpricani smo, ne možemo u UFC‘. Da li u FNC-u ima doping kontrole? Nema. Svi smo našpricani i kraj priče - rekao je Fabjan.

Slovenac je zatim napravio poređenje sa UFC-om, tvrdeći da su borci te organizacije pod znatno strožim nadzorom.

- U UFC-u sigurno nisu našpricani. Marina nije našpricana, Todorović nije našprican, Janičić nije našprican jer imaju stalne kontrole. Vlasto Čepo je potpisao ugovor, a dva dana kasnije su mu došli kući da da uzorak - dodao je Fabjan.

Njegove reči svakako će izazvati reakcije, s obzirom na to da su Stošić i Erslan među najpoznatijim imenima regionalne MMA scene.

Ovo je verovatno još jedan način Slovenca da podigine hajp oko predstojeće borbe njega i Erslana na FNC 33. koji će biti održan 12. septembra u Zagrebu, a takođe će na njemu nastuapti i spomenuti Stošić koji će u mejn iventu večeri boriti sa Hatefom Moeilom.