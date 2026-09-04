SERVIS ZA FINALE: Odbojkašice Srbije u subotu u polufinalu EP u Istanbulu igraju sa domaćinom - Turskom

NE osećaju pritisak, nisu favoritkinje, a mogu da pokore Evrope. Odbojkašice su spremne da sutra (15.00) u polufinalu šampionata Starog koninenta u Istanbulu šokiraju favorizovanu Tursku. Za kladionioce nema dileme, Eda Erden i drugarice su već viđene u finalu. Ali, koliko puta su omanule, Maja Ognjenović, Tijana Bošković i naše ostale devojke nisu došle u grad na Bosfor da bi bile druge. Ulog je veliki i očekuje se žestoka borba na taraflesku dvorane "Sinan Erdem".

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- Ne treba biti mnogo pametan, znati i reći da će biti vrlo teška utakmica za nas. Protivnik je aktuelni prvak Evrope, igra na svom terenu, a mi zna šta to znači za njih. To je ekipe koja mnogo bolje igra kod kuće nego na strani, to je godinama tako. Sigurno neće biti lako. Imaju one svoje mane, imamo mi neke svoje prednosti, naravno i mane. Videćemo ko će to bolje iskoristiti. Nadam se da će naše igračice kao nebrojeno puta do sada uspeti da dobiju ovu vrlo važnu utakmicu za nas. Ne samo zbog medalje na evropskom prvenstvu, nego uopšte zbog celog zamajca sledeće godine - ističe za OSSRB selektor Zoran Terzić.

Naše devojke spremne su na paklenu atmosferu i nadaju se da će utišati domaće navijače, kao 2019. u finalu EP u Ankari, kada su slavile sa 3:2.

- Za mlade devojke ne mogu ništa da garantujem, jer ih nisam video u takvoj situaciji. Za starije znam da jedva čekaju, one ne mogu da žive i igraju bez tog pritiska. Za mlađe, iskreno govoreći na osnovu onog što sam video, ne bi trebalo da bude problema, da napravimo najbolji rezultat kao tim - optimista je Terzić.

Rivalitet dve selekcije razvio se od 2011, kada je u polufinalu EP u Beogradu Srbija slavila sa 3:2. Četiri godine kasnije naše su bile bolje u borbi za bronzu - 3:0. U polufinalima 2017. i 2021. Srpkinje su pobedile sa 3:0 i 3:1. Naše su bile bolje i u već pomentuom finalu 2019. (2:3), a jedini poraz su doživele u finalu 2023. u Briselu - 2:3.

Kada se pogledaju rezultati u grupi i nokuat fazi u Brnu ispada da su se naše dame prošetale do Istanbula.

- Željno samo iščekivale završnicu šampionata. U grupi smo imale malo lakše protivnike nego na ranijim šampionatima. Naš cilj je bio da dođemo u Istanbul, da budemo među četiri najbolja tima. To je istorija, koju ponavljamo od 2007. Igrati protiv Turske u Turskoj veoma je uzbudljivo, vrlo izazovno, pritisak je podjednak na obe strane. To je tim koji dosta zavisi od Melise Vargas, imaju sjajne igračice, dobra su ekipa, ove godine su osvojile Ligu nacija i zaslužuju poštovanje. Ne smemo da zaboravimo ni ono što nas krasi, što nosimo, neko iskustvo, energija koju posedujemo, imamo igračice koje su u punoj snazi. Nadam se dobroj i kvalitetnoj odbojci i još jednom finalu - naglašava kapitenka Maja Ognjenović.

Turkinje su želele da u polufinalu igraju sa Srbije, a ne sa Italijom. Ne zaboravimo da su one prošle godine osvojile srebro na SP, da će imati fantastičnu podršku sa tribina.

- Najvažnije je da u meč uđemo rasterećeno, kako mlađe devojke, tako i mi iskusnije. Nije jednostavno igrati u dvorani gde je 10,15 hiljada ljudi navija za domaći tim, da ne kažem protiv vas. Meni ta doza pritiska, energije, atmosfere prija, uvek dodatni motiv da pobedim. Razgovarala sam se nekoliko devojaka, vidim da su veoma motivisane, tako da se nadam da treme neće biti, da će biti neki pozitivni strah, ali to je nešto što treba da nam da dodatnu snagu. Protiv Turske smo igrale nebrojeno puta, pobeđivale, gubile i nadam se pozitivnom uspehu - veruje Ognjenovićeva.

Santareli: Srbija je veliki tim

NEKADAŠI selektor Srbije Danijele Santareli ističe da je igranje kod kuće dobar pritisak:

- Ne želim mnogo da razmišljam o privilegiji, o prošlosti. Moramo da mislimo na sadašnjost, da igramo protiv jednog od najboljih timova na svetu... Znamo da će igranje protiv Srbije ili drugoh tima biti teško, jer ti usponi i padovi mogu tako da utičz. Moramo da ostanemo jaki, da odigramo skoro savršenu utakmicu, jer su onde dobre, mi smo dobri, kao i drugi timovi. Mislim da su najbolji timovi stigli do polufinala.

TURSKA - SRBIJA

DVORAN: "Sinan Erdem" u Istanbulu. Kapacitet: 16.000 gledalaca. Početak: 15.00 časova.

TURSKA: Ozge (libero), Ozbaj, Vargas, Saliha Sahin, Baladin, Džek Kisal, Akarčesme (libero), Džebesioglu, Elif Sahin, Erdem Dinder, Ujanik, Guneš, Erkek, Ajdin. Selektor: Danijele Santareli.

SRBIJA: Ivanović, Popović, Mirković, Ognjenović, Kurtagić, Zubić, Uzelac, Jegdić (libero), Bošković, Milojević, Čajić, Gočanin (libero), Tica, Čikuc Dins. Selektor: Zoran Terzić.

POLUFINALE

Subota - 5. septembar

Turska - Srbija 15.00

Italija - Poljska 18.00

Nedelja - 6.septembar

Za bronzu

Tur./Srb. - Ital./Polj.

FINALE

Tur./Srb. - Ital./Polj.