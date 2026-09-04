Sećate li se Bena Simonsa? Nekadašnji superstar i prvi pik na draftu dobija poslednju šansu u NBA ligi

NEKADA veliki talenat Filadelfije i nada NBA lige, Ben Simons potpisao je jednogodšnji ugovor sa Sakramento kingsima, prenosi Šams Čaranija.

Angela WEISS / AFP / Profimedia

Kada se pojavio u NBA ligi 2016. godine kao prvi pik na draftu, Simons je bio zvezda u usponu.

Igrao je imrpesivnu košarku, bio dabl-dabl mašina i nešto što liga nije videla, plejmejker visok 208 santimetara.

Mogao je da čuva sve pozicije u odbrani, imao je dobar ulaz, krasila ga je brzina, atlestska sposobnost i čak tri puta je bio imenovan ol-starom, a 2021. je bio i deo treće idealne petorke NBA lige.

Ipak, od tada kreće njegov sunovrat, te godine je protiv Atlante u plejofu odigrao katastrofalnu seriju i kumovao šokantnom ispadanju Seventiksersa koji su "pucali" na titulu.

Pamti se kada je u sedmoj utakmici propustio bio sam pod košem i propustio šut dodavši loptu, za šta je bio žestoko kritikovan na društvenim mrežama i deluje da se mentalno nikada nije oporavio od toga.

Ubrzo je nakon toga napustio Filu, promenio nekoliko klubova, imao zdravstvenih problema i nije ni senka igrača koji je nekada bio.

Sada potpisuje ugovor sa Sakramentom gde bi mogao da ima ulogu vodećeg igrača jer je u pitanju veoma slaba ekipa i može se reći da mu je ovo poslednja šansa da se dokaže u NBA ligi jer ga niko do sada nije hteo potpisati.

Just in: Three-time All-Star Ben Simmons has agreed on a one-year, $3.5 million deal with the Sacramento Kings, his agents Max Wiepking, Sean Tribe and Ryan Arney tell me and @MarcJSpears. The one-time All-NBA star is back in the NBA for a 10th season after sitting out 2025-26. pic.twitter.com/xj5X7lr3op — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2026

Ovo će mu biti deseta godina u NBA ligi, zaradiće 3.5 miliona dolara, a takođe će i dostići potrebnu granicu za čuvenu penziju koju jure svi košarakši poput našeg Bogdana Bogdanovića koji će takođe igrati svoju desetu sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi sveta i braniće boje Hjuston roketsa.