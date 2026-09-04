Sećate li se Bena Simonsa? Nekadašnji superstar i prvi pik na draftu dobija poslednju šansu u NBA ligi
NEKADA veliki talenat Filadelfije i nada NBA lige, Ben Simons potpisao je jednogodšnji ugovor sa Sakramento kingsima, prenosi Šams Čaranija.
Kada se pojavio u NBA ligi 2016. godine kao prvi pik na draftu, Simons je bio zvezda u usponu.
Igrao je imrpesivnu košarku, bio dabl-dabl mašina i nešto što liga nije videla, plejmejker visok 208 santimetara.
Mogao je da čuva sve pozicije u odbrani, imao je dobar ulaz, krasila ga je brzina, atlestska sposobnost i čak tri puta je bio imenovan ol-starom, a 2021. je bio i deo treće idealne petorke NBA lige.
Ipak, od tada kreće njegov sunovrat, te godine je protiv Atlante u plejofu odigrao katastrofalnu seriju i kumovao šokantnom ispadanju Seventiksersa koji su "pucali" na titulu.
Pamti se kada je u sedmoj utakmici propustio bio sam pod košem i propustio šut dodavši loptu, za šta je bio žestoko kritikovan na društvenim mrežama i deluje da se mentalno nikada nije oporavio od toga.
Ubrzo je nakon toga napustio Filu, promenio nekoliko klubova, imao zdravstvenih problema i nije ni senka igrača koji je nekada bio.
Sada potpisuje ugovor sa Sakramentom gde bi mogao da ima ulogu vodećeg igrača jer je u pitanju veoma slaba ekipa i može se reći da mu je ovo poslednja šansa da se dokaže u NBA ligi jer ga niko do sada nije hteo potpisati.
Ovo će mu biti deseta godina u NBA ligi, zaradiće 3.5 miliona dolara, a takođe će i dostići potrebnu granicu za čuvenu penziju koju jure svi košarakši poput našeg Bogdana Bogdanovića koji će takođe igrati svoju desetu sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi sveta i braniće boje Hjuston roketsa.
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