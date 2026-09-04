Dupli šok za Obradovića: Ovome se nije nadao!

Trener Panatinaikosa naišao na probleme već početkom priprema.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Odradili su atinski "zeleni" prvi nezvanični test meč pred start nove sezone, ali se on završio neslavno.

Marusi je naneo poraz Panatinaikosu sa 86:97, ali neuspeh nije najveća briga povratnika na klupu Željka Obradovića. Trenera Atinjana više muči što je Nikos Rogavopulos napustio parket zbog problema sa mišićem levog kvadricepsa, a kasnije otišao i na magnetnu rezonancu.

Reprezentativac Grčke nije mogao da nastavi meč, zbog čega je Rogavopulos hitno prebačen u bolnicu, gde će pregledi pokazati o kakvom problemu je reč i kolika ga pauza čeka. U ovom trenutku nema preciznijih informacija o težini povrede.

Bivši trener Partizana u ovom duelu nije računao čak na devetoricu prvotimaca. Ranije povređenim Amerikancima i prvim vedetama, Kendriku Nanu i Najdžel Hejs Dejvisu, na spisku odsutnih priključili su se iskusni Kostas Slukasa, Matijas Lesor, Silven Fransisko, Branku Badi, Isak Bonga, Dinos Mitoglu i Huančo Ernangomez.

Zato su šansu dobili rezervisti, oni koji popunjavaju prazninu, kao što su: Dimitris Moraitis, Janis Kuzeloglu i Lefteris Mancukas, dok je Panatinaikos završnicu utakmice igrao sa znatno improvizovanom petorkom u kojoj su, između ostalih, bili Vasilis Muratos i Linos Hrisikopulos.

Atinjani su igrali u sastavu: Jorgos Kalaicakis, Dimitris Moraitis, Nik Rogavopulos, Džerijan Grant, Janis Kuzeloglu, Geršon Jabusele, Elefterios Mancukas, Mustafa Fal, Vasilis Muratos, Linos Hrisikopulos i Tilemahos Visariju.

To je Marusi iskoristio i zasluženo slavio, iza "zatvorenih vrata", jer je utakmica igrana bez prisustva gledalaca.

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