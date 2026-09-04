Košarka

Dupli šok za Obradovića: Ovome se nije nadao!

Новости онлине/С.С.

04. 09. 2026. u 16:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Trener Panatinaikosa naišao na probleme već početkom priprema.

Дупли шок за Обрадовића: Овоме се није надао!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Odradili su atinski "zeleni" prvi nezvanični test meč pred start nove sezone, ali se on završio neslavno.

Marusi je naneo poraz Panatinaikosu sa 86:97, ali neuspeh nije najveća briga povratnika na klupu Željka Obradovića. Trenera Atinjana više muči što je Nikos Rogavopulos napustio parket zbog problema sa mišićem levog kvadricepsa, a kasnije otišao i na magnetnu rezonancu.

Reprezentativac Grčke nije mogao da nastavi meč, zbog čega je Rogavopulos hitno prebačen u bolnicu, gde će pregledi pokazati o kakvom problemu je reč i kolika ga pauza čeka. U ovom trenutku nema preciznijih informacija o težini povrede.

Bivši trener Partizana u ovom duelu nije računao čak na devetoricu prvotimaca. Ranije povređenim Amerikancima i prvim vedetama, Kendriku Nanu i Najdžel Hejs Dejvisu, na spisku odsutnih priključili su se iskusni Kostas Slukasa, Matijas Lesor, Silven Fransisko, Branku Badi, Isak Bonga, Dinos Mitoglu i Huančo Ernangomez.

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia

Zato su šansu dobili rezervisti, oni koji popunjavaju prazninu, kao što su: Dimitris Moraitis, Janis Kuzeloglu i Lefteris Mancukas, dok je Panatinaikos završnicu utakmice igrao sa znatno improvizovanom petorkom u kojoj su, između ostalih, bili Vasilis Muratos i Linos Hrisikopulos.

Atinjani su igrali u sastavu: Jorgos Kalaicakis, Dimitris Moraitis, Nik Rogavopulos, Džerijan Grant, Janis Kuzeloglu, Geršon Jabusele, Elefterios Mancukas, Mustafa Fal, Vasilis Muratos, Linos Hrisikopulos i Tilemahos Visariju.

To je Marusi iskoristio i zasluženo slavio, iza "zatvorenih vrata", jer je utakmica igrana bez prisustva gledalaca.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu