Ko je lepotica koja je privukla veliku pažnju pred UFC u Parizu?
Sve oči su bile uprte u Poljakinju
UFC se vraća u "grad svetlosti", a sutrašnji spektakl u Parizu (subota, 5. septembar) obećava dramu koju ljubitelji MMA ne smeju da propuste. I dok su oči javnosti uprte u glavne zvezde, jedna dama je ukrala sve simpatije publike i postala glavna tema razgovora.
Reč je o prelepoj Poljakinji Klaudiji Siguli, koja u Pariz stiže sa jasnim ciljem – da nastavi svoj pobednički niz u najjačoj svetskoj promociji.
Ipak, najveću pažnju je privukla zbog činjenice d ase u donjem rublju pojavila na merenju, te je tako na sebi "osetila" objektive. Međutim, ova 25-godišnja borkinja ne privlači pažnju samo svojim izgledom, već i neverovatnim veštinama u oktagonu.
Klaudija se za ovaj meč pripremala u čuvenom kampu "Amerikan Top Tim" na Floridi, gde bruse formu najveća imena MMA sporta. Iako je mlada, iza sebe već ima deset profesionalnih borbi i impresivan skor od osam pobeda.
Ipak, sutra je čeka najteži ispit do sada. Preko puta nje stajaće domaća favoritkinja, iskusna Nora Kornol. Francuskinja je trenutno 15. na rang listi bantam kategorije i dolazi nakon dve vezane pobede, pa će duel ove dve dame biti pravi test za ambicije Poljakinje koja želi u sam vrh.
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