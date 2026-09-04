Terzić pred polufinale: "Prestajem da se bavim trenerskim poslom kad se to desi"
Nema selektor odbojkašica dilemu kada je za njega kraj
Trofejni stručnjak na klupi Srbije, Zoran Terzić, ispisao je nove stranice istorije odbojke pošto se na ovogodišnjem prvenstvu Evrope izjednačio sa legendarnim Nikolajem Karpoljem po broju učešća na kontinentalnim šampionatima (11).
Terzić, koji predvodi Srbiju još od 2003. godine, osvrnuo se na decenije provedene u vrhu svetske odbojke i promene koje su oblikovale ovaj sport.
– Trebao bi nam barem ceo dan da pobrojimo sve promene od trenutka kada sam počeo do danas. Mnogo toga se promenilo, pre svega u pravilima koja je uvela Evropska odbojkaška konfederacija (CEV), a moram priznati da mi se neke od tih promena uopšte ne sviđaju. Takođe, igračice danas definitivno nisu iste kao nekada – rekao je Terzić.
Iako je decenijama pod svetlima reflektora i velikim očekivanjima javnosti, strateg srpskog tima ističe da mu motiva ne manjka, ali i da tačno zna kada će doći trenutak za povlačenje.
- Što se tiče motivacije, stvar je jasna. Onog trenutka kada više ne budem osećao ovu vrstu energije, motivacije ili pritiska koji ovaj posao nosi, definitivno ću prestati da se bavim trenerskim poslom – poručio je Terzić pred polufinalni okršaj protiv Turske u Istanbulu.
Preporučujemo
Da li plate trebaju da budu javne? Košarkaš crveno-belih nema dilemu!
04. 09. 2026. u 15:16
VELIKI POVRATAK: Džejmi Vardi ponovo u Premijer ligi
04. 09. 2026. u 15:14
Ko je lepotica koja je privukla veliku pažnju pred UFC u Parizu?
04. 09. 2026. u 14:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)