Terzić pred polufinale: "Prestajem da se bavim trenerskim poslom kad se to desi"

Nema selektor odbojkašica dilemu kada je za njega kraj

Foto Nikola Skenderija

Trofejni stručnjak na klupi Srbije, Zoran Terzić, ispisao je nove stranice istorije odbojke pošto se na ovogodišnjem prvenstvu Evrope izjednačio sa legendarnim Nikolajem Karpoljem po broju učešća na kontinentalnim šampionatima (11).

Terzić, koji predvodi Srbiju još od 2003. godine, osvrnuo se na decenije provedene u vrhu svetske odbojke i promene koje su oblikovale ovaj sport.

– Trebao bi nam barem ceo dan da pobrojimo sve promene od trenutka kada sam počeo do danas. Mnogo toga se promenilo, pre svega u pravilima koja je uvela Evropska odbojkaška konfederacija (CEV), a moram priznati da mi se neke od tih promena uopšte ne sviđaju. Takođe, igračice danas definitivno nisu iste kao nekada – rekao je Terzić.

Iako je decenijama pod svetlima reflektora i velikim očekivanjima javnosti, strateg srpskog tima ističe da mu motiva ne manjka, ali i da tačno zna kada će doći trenutak za povlačenje.

- Što se tiče motivacije, stvar je jasna. Onog trenutka kada više ne budem osećao ovu vrstu energije, motivacije ili pritiska koji ovaj posao nosi, definitivno ću prestati da se bavim trenerskim poslom – poručio je Terzić pred polufinalni okršaj protiv Turske u Istanbulu.