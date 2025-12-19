Ostali sportovi

RADNIČKI NA CRNO-BELE: Odbojkašice Partizana u uvertiri večitog derbija odbojkaša sutra će ugostiti "krstašice"

Slobodan Krstović

19. 12. 2025. u 10:41

U SUVOTU i nedelju završava se prvi deo ligaškog dela Superlige za odbojkašice. Sutra će igračice Partizana u uvertiri muškog večitog derbija u dvorani "Aleksandar Nikolić" ugostiti gradskog rivala Radnički. Ipak, derbiji se igraju u nedelju, kada Crvene zvezda na Banjici dočekuje lidera prvenstva, TENT, a Jedinstvo u Staroj Pazovi Ub.

РАДНИЧКИ НА ЦРНО-БЕЛЕ: Одбојкашице Партизана у увертири вечитог дербија одбојкаша сутра ће угостити крсташице

FOTO: OSS

PAROVI 11. kola Superliga Srbije za odbojkašice, subota: Partizan - Radnički (Dvorana "Aleksandar Nikolić", 14.00), Srem - Železničar (18.00), Jedinstvo UE - Spartak SU (19.00), Leskovac - Beograd (20.00). Nedelja: Jedinstvo SP - Ub (17.30), Crvena zvezda - TENT (Banjica, 20.00).

TABELA: TENT 10 pobeda, Jedinstvo SP 8, Ub 8, Radnički 7, Železničar 6, Jedinstvo UE 6, Partizan 6, C. zvezda 4, Srem 2, Leskovac 1, Spartak SU 1, Beograd 1.

0 0

