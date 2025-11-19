Ostali sportovi

ŠUMADINCI NEMOĆNI: Odbojkaši Radničkog u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona izgubili od ACH Voleja - 0:3

Slobodan Krstović

19. 11. 2025. u 22:40

ODBOJKAŠI Radničkog su u prvoj utakmici treće, odlučujuće runde kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona u Kragujevcu izgubili od slovenačkog ACH Voleja – 0:3 (13:25, 20:25, 23:25). Revanš meč je 27.novembra u ljubljanskom Tivoliju i ekipi Igora Kolakovića i Dragana Kobiljskog dovoljna su dva seta da izbori grupu A, u kojoj su Trentino (Italija), Zirat banka (Turska) i francuski Tur.

ШУМАДИНЦИ НЕМОЋНИ: Одбојкаши Радничког у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу шампиона изгубили од АЦХ Волеја - 0:3

Foto: N.Skenderija

Našem prvaku su i pre dvomeča sa slovenačkim šampionom davane male šanse. Gosti su ekspresno osvojili prvi set, a domaćin je ozbiljno pripretio samo u trećem činu. U ekipi Alekse Brđovića odskočio je Mladen Bojović sa 12 poena. U ACH Voleju odskočio je Luka Marovt sa 21 poenom.

Poraženi se seli u Kup CEV, gde će u 16-finala, 10.decembra i 7.januara iduće godine, igrati sa Fenerbahčeom Slobodana Kovača.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."