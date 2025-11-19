ŠUMADINCI NEMOĆNI: Odbojkaši Radničkog u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona izgubili od ACH Voleja - 0:3

ODBOJKAŠI Radničkog su u prvoj utakmici treće, odlučujuće runde kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona u Kragujevcu izgubili od slovenačkog ACH Voleja – 0:3 (13:25, 20:25, 23:25). Revanš meč je 27.novembra u ljubljanskom Tivoliju i ekipi Igora Kolakovića i Dragana Kobiljskog dovoljna su dva seta da izbori grupu A, u kojoj su Trentino (Italija), Zirat banka (Turska) i francuski Tur.

Foto: N.Skenderija

Našem prvaku su i pre dvomeča sa slovenačkim šampionom davane male šanse. Gosti su ekspresno osvojili prvi set, a domaćin je ozbiljno pripretio samo u trećem činu. U ekipi Alekse Brđovića odskočio je Mladen Bojović sa 12 poena. U ACH Voleju odskočio je Luka Marovt sa 21 poenom.

Poraženi se seli u Kup CEV, gde će u 16-finala, 10.decembra i 7.januara iduće godine, igrati sa Fenerbahčeom Slobodana Kovača.