KOMŠIJSKI DUEL U KRALJEVU: Četvrto kolo odbojkaške BPŠ Prve lige
Utakmicama četvrtog kola predstojećeg vikenda, od petka do nedelje, nastavlja se takmičenje u okviru odbojkaške BPŠ Prve lige.
Jedan od interesantnijih mečeva biće odigran sutra (19.00) u novoj hali sportova kraj Ibra u Kraljevu gde će u komšijskom odmeravanju snaga domaća Ribnica ugostiti Novi Pazar. Kraljevčani su ove sezone startovali sa tri pobede dok su gosti ostvarili dve pobede i jedan poraz što nagoveštava neizvesnu utakmicu do poslednjeg poena.
U ostalim mečevima 4. kola sastaju se: Klek Srbijašume-Mladenovac, Partizan Bač-Užice, Kosovska Mitrovica-Laki Star, Sloven-Smederevo Carina, Dunav Volej-Vranje 1903, Novi Sad-Spartak (Lj).
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)