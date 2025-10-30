Ostali sportovi

KOMŠIJSKI DUEL U KRALJEVU: Četvrto kolo odbojkaške BPŠ Prve lige

Goran Ćirović

30. 10. 2025. u 10:47

Utakmicama četvrtog kola predstojećeg vikenda, od petka do nedelje, nastavlja se takmičenje u okviru odbojkaške BPŠ Prve lige.

КОМШИЈСКИ ДУЕЛ У КРАЉЕВУ: Четврто коло одбојкашке БПШ Прве лиге

G.Šljivić

Jedan od interesantnijih mečeva biće odigran sutra (19.00) u novoj hali sportova kraj Ibra u Kraljevu gde će u komšijskom odmeravanju snaga domaća Ribnica ugostiti Novi Pazar. Kraljevčani su ove sezone startovali sa tri pobede dok su gosti ostvarili dve pobede i jedan poraz što nagoveštava neizvesnu utakmicu do poslednjeg poena.

U ostalim mečevima 4. kola sastaju se: Klek Srbijašume-Mladenovac, Partizan Bač-Užice, Kosovska Mitrovica-Laki Star, Sloven-Smederevo Carina, Dunav Volej-Vranje 1903, Novi Sad-Spartak (Lj).

