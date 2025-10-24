ŠAPČANI PRETE ŠAMPIONU: Vaterpolisti Radničkog u četvrtom kolu Premijer Regionalne lige danas na svom bazenu igraju sa Šapcem
EVROPSKI derbi u Kragujevcu. Vaterpolisti Radničkog večeras će na svom bazenu u četvrtom kolu Premijer Regionalne lige dočekati Šabac. Kragujevčni žele da prekinu seriju poraza, dok Šapčani priželjkuju da nastave pobednički niz i ostanu na tronu. Očekuje se žestok okršaj, jer Šumadinci igraju Ligu šampiona, a "čivijaši" Evrokup.
ČETVRTO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste: Radnički - Šabac (19.00). Subota: Budućnost - Crvena zvezda (19.00), Partizan - Primorac (19.00), Jadran HN - Novi Beograd (21.00).
TABELA: Šabac 9, Novi Beograd 9, Jadran HN 8, Primorac 6, Radnički 4, C. zvezda 0, Partizan 0, Budućnost 0 bodova.
