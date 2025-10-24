Ostali sportovi

ŠAPČANI PRETE ŠAMPIONU: Vaterpolisti Radničkog u četvrtom kolu Premijer Regionalne lige danas na svom bazenu igraju sa Šapcem

Slobodan Krstović

24. 10. 2025. u 11:36

EVROPSKI derbi u Kragujevcu. Vaterpolisti Radničkog večeras će na svom bazenu u četvrtom kolu Premijer Regionalne lige dočekati Šabac. Kragujevčni žele da prekinu seriju poraza, dok Šapčani priželjkuju da nastave pobednički niz i ostanu na tronu. Očekuje se žestok okršaj, jer Šumadinci igraju Ligu šampiona, a "čivijaši" Evrokup.

ШАПЧАНИ ПРЕТЕ ШАМПИОНУ: Ватерполисти Радничког у четвртом колу Премијер Регионалне лиге данас на свом базену играју са Шапцем

FOTO: M. Vukadinović

ČETVRTO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste: Radnički - Šabac (19.00). Subota: Budućnost - Crvena zvezda (19.00), Partizan - Primorac (19.00), Jadran HN - Novi Beograd (21.00).

TABELA: Šabac 9, Novi Beograd 9, Jadran HN 8, Primorac 6, Radnički 4, C. zvezda 0, Partizan 0, Budućnost 0 bodova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal