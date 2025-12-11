ROKVIĆ PREUZEO KORMILO: Na čelu omladinsko sportskog društva "Beograd"
U omladinskom sportu Beograda počinje novo poglavlje.
Omladinsko sportsko društvo "Beograd" ušlo je u novu fazu razvoja nakon što je na redovnoj izbornoj skupštini jednoglasno izabran Saša Rokvić za novog predsednika.
Kandidat OFK Beograda dobio je apsolutnu podršku svih članova, čime je potvrđeno poverenje u njegovu viziju.
On se nakon izbora obratio javnosti, istakavši da je ponosan na rezultate postignute lane.
Velika mi je čast i odgovornost što su me članovi Omladinskog sportskog društva „Beograd“ jednoglasno izabrali za predsednika jednog od najstarijih i najznačajnijih omladinskih sportskih kolektiva u Srbiji. Ovo za mene predstavlja početak nove, važne faze u kojoj želim da zajedno gradimo još snažnije i uspešnije sportsko društvo.
OSD „Beograd“ okuplja klubove sa izuzetnom tradicijom i rezultatima, klubove koji su obeležili istoriju našeg sporta. Posebno sam ponosan na ono što smo ostvarili u proteklom periodu: povratak OFK-a u Super ligu Srbije, evropsko zlato naših džudista i dugogodišnju dominaciju atletičara u obe konkurencije. Sve te pobede potvrđuju ono što svi već znamo OSD „Beograd“ je dom velikih šampiona.
Moja vizija je jasna: da našu snagu dodatno ujedinimo i usmerimo ka novim pobedama, da obezbedimo bolje uslove za mlade sportiste i ojačamo saradnju klubova koji čine naš sportsku porodicu - rekao je Rokvić.
