ŠABAC POTOPIO ZVEZDU: "Čivijaši" u drugom kolu Premijer Regionalne lige za vaterpoliste torpedovali crveno-bele - 4:15

Slobodan Krstović

10. 10. 2025. u 14:45

ZVEZDA se ugasila na Banjici. Vaterpolisti Šapca su u drugom kolu Premijer Regionalne lige preslišali crveno-bele sa 15:4 (2:0, 6:1, 2:1, 5:2). Šapčani su sada lideri PRL sa šest bodova, dok su Beograđani doživeli i drugi poraz.

Foto arhiva VN

Pobednik je odlučen u prvom poluvremenu, kada su siloviti Šapčani poveli sa 8:1. Zvezdaši su već tada potpisali predaju i jedva su čekali da se meč što pre okonča.

TABELA: Šabac, Novi Beograd 6, Jadran HN 5, Radnički 4, Primorac 3, Partizan, C. zvezda, Budućnost 0 bodova.

