START NA TRGU SLOBODE: 33. Novosadski marton u nedelju 12. oktobra

NA 33. Novosadskom maratonu, koji će biti održan u nedelju, 12. oktobra, nastupiće 1.775 takmičara iz 25 zemalja sa svih kontinenata.

S.B.

To su u razgovoru sa novinarima potvrdili Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i predsednica Organizacionog odbora manifestacije, i Dimitrije Dolga, direktor maratona.

- „Novosadski maraton“ je mnogo više od sportskog takmičenja, događaj koji inspiriše, povezuje i promoviše, ponos našeg grada, jedna od najznačajnijih atletskih manifestacija, koja uživa veliki međunarodni ugled. To pokazuje da Novi Sad ima kapacitet, znanje i entuzijazam da bude lider u oblasti sporta što je potvrđeno titulom Evropskog grada sporta za 2026. godinu, koju smo zaslužili upravo doslednim i sveobuhvatnim ulaganjima. U prethodnim godinama realizovano je više od 35 miliona evra investicija u sportsku infrastrukturu, od hala, terena i biciklističkih staza do podrške školskom, klupskom i rekreativnom sportu- istakla je Medved i naglasila da je ove godine Grad za sport izdvojio više od 900 miliona dinara, podržao prolećni polumaraton i jesenji maraton sa ukupno 1.500.000 dinara.

Na Novosadskom maratonu, kako potvrđuje Dimitrije Dolga, direktor manifestacije, pored glavne trke biće i trke na 25, 10 i pet kilometara, kao i štafetni maraton i trka u Nordijskom hodanju na pet i 10 kilometara.

- Za rekreativce i građane će biti organizovane šetnje u manje zahtevnim aktivnostima, dok će najmlađi učestvovati u posebnim programima, od „Trke puzećih beba“, trke dece osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta, do tradicionalnog „Takmičenja kornjača“ na 4,2 metra – rekao je Dolga.