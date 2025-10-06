POSEJDONU 14 MEDALJA: Uspeh paraćinskih plivača na 15. plivačkom mitingu "Leskovački pobednik"

SA 15. Međunarodnog plivačkog mitinga "Leskovački pobednik" održanog minulog vikenda, takmičari paraćinskog PK Posejdon doneli su klubu 14 medalja – osam zlatnih, četiri srebrne i dve bronze.

Foto; PK Posejdon

Posebno je zabistao Nikola Kosović (2017) osvojivši čak četiri zlatna odličja na 50 metara kraul, leđno i delfin, te sto metara kraul.

Za još tri zlatne medalje na 50 metara kraul i leđno i 200 kraul izborio se Veljko Ilić (2015), dok je osmo zlato donela Nikolina Radojević (2013).

Ona je uspela da osvoji i još dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Srebro su takođe zavredeli Darija Pejin (2016) i Nikola Radojević (2015) , dok je još jednu bronzu osvojio Tadej Đorđević (2015).

Leskovački pivački miting okupio je preko 300 učesika iz Srbije, Bugarske i Severne Makedonije, a organizator je bio PK Leskovac.