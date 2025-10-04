Ostali sportovi

BEKAMENT GOST CRNO-BELIH: Rukometašice Partizana sutra će u četvrtom kolu ARKUS lige ugostiti igračice iz Aranđelovca

Slobodan Krstović

04. 10. 2025. u 14:45

RUKOMETAŠICE Partizana sutra (19.30) će u četvrtom kolu ARKUS lige snage da odmere sa Bekamentom. Crno-bele su blage favoritkinje, jer posle tri kola imaju polovičan uspeh, a ekipa iz Aranđelovca nijedan bod. Sutra će snage da odmere Temerin i Medicinar. Derbi kola igra se u utorak, kada Crvena zvezda dočekuje Naisu.

foto m. vukadinović

ČETVRTO kolo ARKUS lige za rukometašice, nedelja: Partizan - Bekament (19.30), Temerin - Medicinar (18.00). Ponedeljak: Napredak - Mladost NP (19.00). Utorak: Naisa - Crvena zvezda (18.00). Sreda: Jagodina - Ruma (19.00), Bor - Železničar (19.00).

TABELA: C. zvezda 6 bodova, Naisa 6, Napredak 6, Bor 4, Jagodina 4, Partizan 3, Mladost 3, Ruma 3, Temerin 1, Železničar 0, Bekament 0, Medicinar 0.

