KAKO JE NIKOLA GRBIĆ OSTAO BEZ FINALA SVETSKOG PRVENSTVA? Poljska u polufinalu poražena, senzacija će igrati za zlato
NI na ovom Svetskom prvenstvu Nikola Grbić se neće domoći zlata. Legendarnom tehničaru treći put ka svetskom tronu isprečili su se Italijani. Prvi put kao igraču Jugoslavije u finalu SP 1998. U Japanu ,drugi i treći put kao selektoru Poljske. Pre tri godine u Poljskoj posle duela sa „azurima“ tešio se srebrom,a danas je u polufinalu šampionata na Filipinima ponovo matiran – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Evropski prvaci i pobednici Lige nacija sutra (8.30) će se za bronzu boriti sa Češkom, koja je izgubila od Bugarske – 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25). Veliko finale je od 12.30.
Okršaj Poljaka i Italija je bio spektakularan. Grbićevi puleni su svaki set otvarali odlično, ali su onda izvanredni „azuri“ zahvaljujući servisom, napadm i sjajnom odbrana uspevali svaki put da preokrenu rezultat.U prvom činu su nadoknadil 7:11, u drugom 2:5, pa 7:9,a u trećem 9:14. Igrali su hazarderski, imali raspoložene igrače i sa klupe, kao Sani, koji je servisima u finišu drugog i trećeg seta slomio razoružao Poljake. Belo-crveni, koji su pre meča ostali bez povređenog kapitena Kureka pokušavali su na sve način da zakuvaju meč, ali su u ključnim momentima bili nadigrani. Kod Italijana odskočili su Romano sa 15 i Mikijaleto sa 12 poena, a kod Poljaka Leon sa 14.
- Odigrali su neverovatno, rizikovali sa linije servisa, branili se fenomenalno. Ali, izgubili smo samo sa nekoliko poena, imali smo i mi šanse, mislim da smo mogli da uradimo neke stvari bolje. Samo, Italija je zasluženo pobedila, jer je igrala bolje od nas u važnim momentima. Mislim da smo bili previše emotivni. Sada moramo da emocije izbrišemo i da se vratimo kući sa medaljom. Moramo da zaboravimo ovaj poraz, jer nas očekuje težak duel sa Češkom, protiv koje moramo da odigramo na najvišem nivou, da budemo najbolja Poljska - istakao je posle meča Nikola Grbić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Italijani imaju veliku priliku da osvoje peto svetsko zlato, kao i da se pridruže devojkama koju su nedavno pokorile planetu. Na drugoj strani čekaće ih Bugari, koji nikad nisu bili prvaci sveta i kojima je ovo prvo finala posle 1970, kada su bili slabiji od Istočne Nemačke. Naše komšije su u polufinalu predvođene braćom Nikolov, korektorom Aleksandrom (31 poen) i tehničarem Simeonom (9 poena) posle velike borbe slomili otpor čvrste Češke.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Raspored
POLUFINALE
Bugarska – Češka 3:1
Poljska – Italija 0:3
NEDELjA – 28.septembar
ZA BRONZU
Poljska – Češka 8.30
FINALE
Italija – Bugarska 12.30
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)