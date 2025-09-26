NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!

MALO ko je verovao da će najtrofejnija rukometašica svih vremena Katrin Lunde doći u Srbiju i pojačati Crvenu zvezdu. Ali, predsednik crveno-belih Milan Vujko bio je uporan sve dok čuvena Norvežanka nije rekla da i potpisala ugovor. Sjajna golmanka je dogovorila saradanju do kraja godine kako bi pomogla Beograđankama da predbrode dva kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope.

FOTO: Profimedia

- Prošla sezona je bila veoma posebna za mene, zbog bankrota Vajpersa Kristijansanda i što sam igrala pet meseci za Odenze. Bankrot je definitivno uticao na moje mentalno zdravlje. Trebalo mi je vremena da shvatim šta želim da radim u budućnosti. Imala sam ponude o kojima sam morala da razmislim, imala sam mnogo dilema u glavi i nije bilo lako pronaći odgovore na sve - istakla je Lunde za "eurohandball.com".

I onda se pojavio predsednik Zvezde i potpredsednik RSS Milan Vujko:

- Jednog dana me je kontaktirala Crvena zvezda. Priznajem da u početku nisam mislila da će Zvezda biti moj sledeći klub, ali sam lepo razgovarala sa Milanom Vujkom. Imao je zaista dobru energiju i velike planove za rukomet i klub. To me je pokrenulo i zajedno smo napravili plan za budućnost.

Nikola Trajković: Foto: Aleksandar Ilić

Važnu ulogu imao je i suprug Nikola Trajković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, sada trener, koji je u Srbiji bio strateg niškog Radničkog, Novog Pazara i Mladosti.

- Znam Beograd, u kojem imamo rodbinu i moja ćerka voli da ih posećuje. I to je odigralo veliku ulogu u odluci. Moja najveća motivacija da u Zvezdi postanem bolja rukometašica, a i avantura je igrati u ligi i zemlji u kojoj ranije nisam igrala. Upoznajem nove i uzbudljive ljude, otkrivam kulturu i jezik i nadam se i verujem da mogu doprineti nekim od svojih iskustava, a istovremeno i učiti od njih. Takođe, uvek sam volela strast koju srpski narod ima prema sportu i nadam se da ću i to doživeti - naglašava Lunde.

Katrin je oduševljena dočekom u Zvezdi, za koji kaže da je bio fantastičan:

- Ljudi su veoma otvoreni i već sam upoznala mnogo novih ljudi. Veoma sam zahvalna na tome. Pridružila sam se timu kasnije nego što se obično dešava kada menjate klub, tako da je moj debi došao posle samo dve nedelje s timom. I bila prilično nervozna. Sada bolje upoznajem tim i zaista se radujem onome što dolazi. Devojke, treneri i svi oko tima su me veoma dobro prihvatili.

Rano o budućnosti

LEGENDARNA Norvežanka još ne zna da li će i posle Nove godine biti na golu Crvene zvezde.

- Volim što sam ovde, ali je prerano da govorim o budućnosti. Znam samo da želim da se što više fokusiram na rukomet dok sam ovde. I odlučiću pred kraj godine. Ovde se odlično provodim i mogu da zamislim da duže živim u Beograd. Mislim da je način na koji Milan Vujko vodi klub ono što Zvezdu može da učini konkuretnim najboljima u Evropi - ističe Lunde.

