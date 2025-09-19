PRVE KREĆU DAME: U Šangaju u nedelju počinje Svetsko prvenstvu u veslanju, a boje Srbije braniće dve posade
ŠANGAJ će od 21. do 28. septembra biti prestonica svetskog veslanja. Srbija ima dve posade na Svetskom prvenstvu, a prve će u nedelju ujutro na stazi Vodenog sportskog centra startovati Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja u dvojcu. Velike nade polažu se i u Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova koji će u ponedeljak početi borbu za što bolji plasman u dubl skulu.
- Martin i Nikolaj posle osvajanja zlatne medalje na Svetskom kupu u Lucernu nastavili su da rade po planu - kaže trener napih veslača Nikola Stojić. - Nakon završnih priprema osećaju se spremno za maksimalne napore koji ih očekuju u Šangaju. Jovana i Elena, kojima je ovo prva sezona da zajedno veslaju, željno očekuju nastup. Jovana kao prošlogodišnja evropska šampionka i Elena kao višestruka osvajačica medalja sa ovakvih takmičenja još su "gladne" uspeha. Ekipe su spremne da na najbolji način predstavljaju Srbiju.
Inače u dvojcu za dame prijavljeno je 15 posada, a u muškom dubl skulu 17. Na šampionatu će učestvovati oko 900 takmičara iz 56 zemanja u 23 discipline u muškoj i ženskoj konkurenciji.
