FINALE PRE FINALA: U polufinalu Svetskog prvenstva za odbojkašice sastaju se prvi favoriti

U SUBOTU ćemo saznati ko će se u nedelju (14.30) u finalu SP za odbojkašice u Bangkoku (Tajland) boriti za krunu i na tronu naslediti Srpkinje, koje su osvojile poslednja dva šmapionata. Prvo će se od 10.30 sastati Japan i Turska, a potom od 14.30 sledi pravi šlager prvenstva, po mnogima finale pre finala, okršaj nepobedive Italije i Brazila.

FOTO: FIVB

"Azurine" za poraz neznaju od 1. juna prošle godine, kada su ih u Ligi nacija savladale Brazilke sa 3:2. Od tada devojke pod komandom legendarnog Hulia Velaska gaze sve pred sobom, ostvarile su 34 pobede za redom i osvojile dve Lige nacija i Olimpijske igre 2024. u Parizu. Italijanke i Brazilke poslednji put su se sastale u finalu LN u Lođu i slavile su Paola Egonu i drugarice sa 3:1.

Italijanke su na svetskim prvenstvima dosada osvojile tri medalje - zlato 2002, srebro 2018, kada su u finalu izgubile od Srbije sa 3:2, i bronzu 2022. Brazilke se teše sa četiri srebra, u poslednjem finalu 2022. pregazila ih je Srbija sa 3:0, i jednom bronzom. Ne zaboravimo da je Italija prva, a Brazil drugi na FIVB listi.

Atraktivno je i drugo polufinale. Turkinje će se prvi put u svojoj istoriji boriti za medalju na svetskim prvenstvima. Njihov selektor Daniele Santareli se nada da će ponoviti isti podvig, kao 2022, kada je sa našim damama pokorio svet. A Japanke su u ovom kvartetu najtrofejnije. Imaju tri zlata, tri srebra i jednu bronzu. Na osmu medalju čekaju od 2010.godine. Ne bi trebalo izgubiti iz vida da Japanke sa klupe vodi Turčin Ferhat Akbas. U poslednjem duelu, u četvrtfinalu ovogodišnje LN, Japan je slavio sa 3:2.