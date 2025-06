"ORLOVI" BEZ DAHA: Kako su odbojkaši Srbije na startu turnira Lige nacija u Beogradu - izgubili?

JOŠ jedna naša bolna odbojkaška noć u „Beogradskoj areni“. „Orlovi“ na startu turnira Lige nacija u srpskoj prestonici nisu uspeli da naprave preokret protiv jedne od najboljih azijskih reprezentacija – 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25). Marko Ivović i drugovi sutra (20.00) se sastaju sa neugodnom Kubom, koja je nadigrala Nemačku sa 3:1.

FOTO: FIVB

- U ovoj situaciji samo možemo da se borimo. Smanjen broj igrača dovodi do toga da teško izdržavamo, da budemo odmorni. Lično mislim da je to razlog pada koncetracija na nekim vrlo prostim loptama. A to je ono što u odbojci pravi razliku. Ako se ne realziju jednostavni poeni stiže kazna. Oni su servirali jako, a mi nismo reagovali kako treba – istakao je kapiten Marko Ivović.

Naši su se borili, dobro blokirali, solidno napadali, ali i mučili sa prijemom protivničkog servisa i koncetracijom u odlučujućim trenucima. Kada je bilo najvažnije Srbi nisu imali snage da slome otpor Iranaca, već su im dozvolili, kao u drugom i četvrtom činu, da lako, zahvaljujući silovitim servisom i napadom naprave serije, koje su im donosile setove, na kraju i ceo plen.

Srbi su u prvom setu protivniku pretili samo do 8:6. Tada je usledila serija Iranaca od 4:0 za 8:10. Od tog trenutka naši nikako nisu mogli da pronađu svoju igru. Nisu imali odgovor na protivnički servis i napad, bili su slabi na prijemu, nemoćni u ključnim trenucima. Iranci su bili eksplozivniji, raznovrsniji u napadu, sigurniji na prijemu, a predvodio ih je sjajni korektor Esmailnedžap.

U drugom setu zahvaljujući servisima Veljka Mašulovića i blokovima Aleksandra Nedeljkovića Srbija se odlepila na 7:3. Međutim, bilo je to kratkog daha, jer su Iranci uzvratili za 7:7. Dugo se vodila žestoka borba, naši su bili uporni uspeli su da 12:14 pretvore u 17:15 i – stanu. Usledio je žestok udar Iranaca, koji su serijom 10:2 došli nadomak pobede, jer su poveli u 2:0.

Treći čin dugo je ličio na finiš drugog. Iranci su dominirali, sjajno servirali, napadali, naše delovali nemoćne, bez strasti i delovalo je da je neminovan maksimalan poraz. I to sve do 17:20, kada na servis liniju nije došao Dražen Luburić. Prekaljeni korektor je oslobodio ruku, rival nije uspeo da ukrotio njegove lopte, sjajan na mreži bio je i Nedeljković tako da Srbija pravi seriju 5:0 za 22:20. Naši nisu stali do kraja, smanjili na 1:2 i pojavila se nada da je Iran ranjiv.

- Mislim da smo bili slabiji na servisu i prijemu. Oni su izvanredno servirali, čini mi se da četvorica igrača Irana serviraju smeč servis, svaki je neprijatan i iziskuje posebnu pažnju. Uz odbranu i blokove trebalo bi da napravimo i pritisak na servisu kako bi to bilo bolje – istakao je posle meča Dražen Luburić.

U četvrtom setu vodila se žestoka borba. Srbi su poveli sa 5:2, gosti preokrenuli na 7:9, da bi naši vratili prednost – 15:13. Diktirali su Srbi sve do 19:17, kada im popušta koncetracija, a Iranci ubitačnim servisima preokreću na 21:20. Nažalost „orlovi“ više nisu imali snage za preokret, izgubili su i četvrti meč zaredom, tako da su i dalje na poslednjem mestu.

S. K.

SRBIJA – IRAN 1:3

DVORANA: „Beogradska arena“. Gledalaca: 3.000. Sudije: Stojka (Rumunija) i Lot (Italija).

SRBIJA: Nikolić, Veljko Mašulović 13, Milanović, Ristić (libero), Negić (libero), Ivović 9, Gajović, Nemanja Mašulović 6, Luburić 19, Stefanović, Todorović 4, Brborić 2, Kulpinac, Nedeljković 13 (6 bl). Poeni – napad: 47, blok: 15, servis: 4, greške rivala: 22 (17 iz servisa).

IRAN: Sadat 1, Danešdust, Hazrat (libero), Firozjah 11, Esmailnadžad 32, Esfanalar 2, Karamisačelmadi 2, Behnezap, Paštpori, Salemi (libero), Hađparast, Velizadeh 9, Šarifi 13, Čenari 7 (6 bl). Poeni – napad: 57, blok: 11, servis: 9, greške rivala: 21 (14 iz servisa).

Setovi: 21:25, 19:25, 25:23, 23:25