PRVA MEČ LOPTA: Rukometaši Partizana igraju protiv Vojvodine za titulu koju čekaju 13 godina

PRVU meč loptu da osvoje titulu prvaka Srbije rukometaši Partizana imaju sutra (18.00) u Novom Sadu. Crno-beli u drugoj utakmici finala plej-ofa na megdan Vojvodini izlaze odlučni da posle 13 godine vrate pehar u svoje vitrine. Ali, i oprezni su, su Novosađani neprikosnoveni u poslednjih 11 godina. U slučaju da Vojvodina izjednači na 1:1 u pobedama, igraće se majstorica u nedelju (18.00) na Banjici.

Foto: Profimedia

- Imali smo taj pad u prvom susretu, ali razlog je odsustvo dva igrača koja drže centralni deo odbrane i koji bi verovatno to izneli, a to su Ratković i Zečević. Za mene je to potpuno normalno i očekivano jer nasuprot sebe imamo izuzetnu ekipu, a mi se navikavamo na igru bez njih dvojice u finalnoj seriji. Sve to moramo da ostavimo po strani. Ja kao trener treba da uradim sve što je u mojoj moći da što više igrača bude blizu svog maksimuma. To nam je jedina šansa. Usmeren sam isključivo na to da pogledamo u čemu mi grešimo i šta možemo da popravimo, na osnovu svih prethodnih analiza i utakmica. Očekujem hrabrog i energičnog protivnika, koji neće tek tako dozvoliti da mi podignemo pehar u Novom Sadu. Kada dođe trenutak da se odlučuje o trofejima, apsolutno se radi o volji, motivu i hrabrosti da se preuzme odgovornost. Na kraju se uvek svodi na to - istakao je za sajt Partizana strateg Đorđe Ćirković.

Trener Partizan nije želeo da komentariše navode u javnosti da je Vojvodina oštećena u subotu na Banjici.

- Završili smo prvi deo prvenstva bez poraza i ja najbolje znam kako su moji momci radili cele sezone, koliko žele ovaj trofej. Zbog svega toga bih se suzdržao od komentara. Imao sam hrabrosti prošle godine da potegnem vrlo konkretna pitanja, i to u trenucima kada moja ekipa dobija meč, a ne kada smo gubili. Niko nije bio zainteresovan za promene. Od tog trenutka fokus držim samo na svojoj ekipi, a kada se završi finalna serija, onda smatram da treba izaći u javnost isključivo sa činjenicama, bez nekih emocija. Ne sviđa mi se i nije tačno da je nešto kod nas posrnulo. Ako pogledate prvenstvo Poljske, tamo se tuku treneri, utakmice traju po tri sata. Pune su tenzija i završnice u regionu. Mislim da svi treba da se potrudimo da ovu seriju završimo u sportskom duhu, da ohladimo glave nekoliko dana i onda da vidimo da li svi možemo da učinimo da ovo sve bude bolje - zaključio je strateg crno-belih.

Najbolji strelac tima Nikola Crnoglavac smatra da je pred početak finalne serije pritisak bio na igračima Partizan , ali se imperativ pobede sada prenosi na Novosađane.

- Osećali smo pritisak pred prvu utakmicu, znamo dobro koji je ulog i mislim da smo zbog toga malo nervoznije ušli u meč. Posle toga smo se konsolidovali, napravili prednost, ali teško je igrati 60 minuta protiv tako kvalitetne ekipe. Najvažnije je da smo upisali pobedu. Sada je taj pritisak prebačen na Vojvodinu, koja treba da odbrani domaći teren, dok mi možemo biti rasterećeniji. Nemamo šta da izgubimo, a možemo da osvojimo trofej. Očekujem od njih kvalitetnu utakmicu, kao i u prethodnim susretima. Nadam se punim tribinama i da ćemo mi izaći kao pobednici. Sama pomisao na to koliko Partizan čeka trofej nas motiviše. Sezona je duga, imali smo dosta pehova sa povredama, igrali na tri fronta, ali moramo da skupimo snagu. Cele sezone smo se borili za ovaj trenutak, odbranili smo domaći teren i svi smo svesni kakvu priliku imamo.