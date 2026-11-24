Sve je potvrdio Ćus Bueno, direktor elitnog takmičenja Starog kontinenta.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Evroliga planira da 2027. godine pokrene letnju ligu po uzoru na NBA, a prvo izdanje trebalo bi da okupi šest klubova tokom desetodnevnog programa.

Direktor takmičenja Ćus Bueno potvrdio je za grčki „Eurohoops“ da se radi na realizaciji ovog projekta, koji je deo planova za razvoj takmičenja i njegovo proširenje na 24 ekipe.

Ideja je da novi format bude prilika za igrače da se dodatno razvijaju, razmenjuju iskustva i stiču nova znanja. Isti cilj odnosi se i na trenere, kao i na ostale članove stručnih štabova i klupskog osoblja.

Prema trenutno dostupnim informacijama, program bi trajao deset dana, dok bi se utakmice igrale tokom jedne sedmice. U prvom izdanju trebalo bi da učestvuje šest klubova.

🚨 EuroLeague Summer League is coming in 2027 👀 https://t.co/oU0ppa3nPW — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 24, 2026

Za sada nisu poznati grad domaćin i tačan termin održavanja. Te odluke trebalo bi da budu donete nakon sastanka Borda direktora Evrolige, zakazanog za 30. novembar.

Plan je da se utakmice igraju po završetku domaćih prvenstava, a pre početka NBA letnje lige u Las Vegasu.