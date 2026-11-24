Najlepša sportistkinja sveta pozirala bez grudnjaka, reagovala i Sabalenka (FOTO)
Holandska olimpijska šampionka u brzom klizanju Juta Lerdam, koju mnogi smatraju najlepšom sportistkinjom sveta, ponovo je privukla pažnju izazovnim fotografijama na društvenim mrežama.
Verenica američkog boksera i influensera Džejka Pola objavila je na Instagramu, gde je prati više od 6,2 miliona ljudi, fotografije iz Njujorka na kojima pozira u farmerkama i pripijenom belom bodiju bez grudnjaka, ali i u kratkoj haljini bez bretela.
Objava je za kratko vreme prikupila više od 100.000 lajkova, a među brojnim komentarima izdvojio se onaj beloruske teniserke Arine Sabalenke, koja je oduševljenje iskazala emotikonima.
Lerdam i Pol su u vezi od 2023. godine, verili su se u martu prošle godine, a zajedno žive u Portoriku.
Atraktivna Holanđanka jedna je od najuspešnijih takmičarki u brzom klizanju. Osvojila je sedam svetskih i šest evropskih titula, kao i tri olimpijske medalje.
Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco osvojila je zlato na 1.000 metara uz olimpijski rekord i srebro na 500 metara, dok je četiri godine ranije u Pekingu bila srebrna na 1.000 metara.
U septembru je saopštila da će propustiti celu sezonu 2026/27, ali je naglasila da to ne znači i kraj karijere. Posle godina napornih treninga i takmičenja odlučila je da više vremena posveti privatnom životu i putovanjima.
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