Iako su na spisku učesnika.

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Nemačka razmatra mogućnost povlačenja iz organizacije Svetskog prvenstva u hokeju na ledu 2027. godine, a novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije mogao bi da omogući zabranu nastupa ruske reprezentacije na tom takmičenju, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.

Prema predlogu novih sankcija EU, ruskim sportistima i ekipama bilo bi zabranjeno da učestvuju na sportskim događajima u zemljama Unije pod ruskom zastavom.

Nemačka razmatra povlačenje iz organizacije prvenstva, koje je planirano za maj naredne godine, nakon što je nekoliko evropskih reprezentacija, uključujući Finsku, Švedsku, Norvešku, Dansku i Letoniju, najavilo da neće igrati protiv Rusije dok traje ruska vojna operacija u Ukrajini.

Zbog toga su i pojedini sponzori zapretili povlačenjem podrške takmičenju.

Nemačka vlada, međutim, nastoji da izbegne povlačenje iz organizacije, a Berlin očekuje da Međunarodna federacija hokeja na ledu (IIHF) ponovo uvede zabranu učešća ruske reprezentacije, uprkos odluci Suda za sportsku arbitražu kojom je poništena ranija četvorogodišnja zabrana nastupa ruskih nacionalnih timova, naveo je neimenovani zvaničnik.

Ukoliko federacija ne promeni odluku, nemačka vladajuća koalicija razmotriće mogućnost da podrži isključenje Rusije iz takmičenja.

Predložene sankcije EU mogle bi da pruže dodatni pravni i politički osnov za takvu odluku, uključujući i mogućnost uskraćivanja viza ruskim hokejašima.

Konačan tekst sankcija još nije objavljen, a evropski zvaničnici očekuju da bi paket mogao da bude usvojen do decembra.

Pored ograničenja za ruske sportiste, predlog obuhvata i zabranu ulaska u EU bivšim pripadnicima ruskih oružanih snaga, kao i isključivanje još 60 ruskih banaka iz međunarodnog platnog sistema SWIFT.

Reč je o 22. paketu sankcija EU protiv Rusije od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Poljska, Danska, Litvanija, Estonija, Finska, Letonija i Švedska zatražile su od ostalih članica Unije da dodatno ograniče putovanja ruskih državljana i ne izdaju vize ruskim sportistima.