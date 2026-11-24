Košarkaš Partizana Derek Vilis govorio je o stresu i tome zašto muškarci često ćute o problemima.

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Povodom novembra, meseca posvećenog muškom zdravlju, košarkaš Partizana Derek Vilis govorio je za Sportalov podkast „KabarEL“ o stresu i tome zašto muškarci često ćute o problemima.

- Mislim da mi muškarci imamo naviku da potiskujemo mnogo problema. Znam lično po sebi – kakve god probleme da imam, ne pričam ni sa kim o njima, ni sa ženom, ni sa kim. Tako u sebi gomilaš mnogo stresa i to može da preraste u depresiju, anksioznost, pa imaš osećaj da nikada ne možeš da rešiš taj problem. To jednostavno nije zdravo, moraš to da izbaciš iz sebe - rekao je Vilis za „Sportal“ i potom ispričao da je ranije posezao za alkoholom kako bi nakratko zaboravio na probleme, a da mu danas mir donosi vera.

- Probao sam različite načine. Kada bih imao neki problem, odmah bih posegao za pivom ili alkoholom, samo da malo smirim glavu i na sekund zaboravim na sve. Znam da je mnogim momcima to lakši put, bilo da je u pitanju alkohol ili trava, da se nekako isključe. Ali to nije zdravo. Definitivno treba popričati sa nekim kome veruješ. Što se mene tiče, u procesu sam prelaska u katoličku veru. Upoznavanje Boga i građenje tog odnosa donelo mi je mnogo mira. Mnogo se molim, predam svoje probleme Bogu i to mi pomaže da se osećam milion puta bolje. Ako sve držiš u sebi, u jednom trenutku ćeš pući na nekoga ili napraviti grešku koju ne želiš.

Kad je reč o pritisku na terenu, Amerikanac kaže da mu razgovori s prijateljima pomažu da drugačije sagleda ono što mu se dešava u košarci.

- Imam taj neki dečji pogled na stvari, gde ne mislim da će se desiti bilo šta loše. Stvarno ne osećam anksioznost zbog košarkaških utakmica. Zaradio sam pristojnu sumu novca tokom karijere, imam svoju kuću, svoj auto, dobro mi ide. Ne bi trebalo da se stresiram zbog košarke. Kada čujem sa čim se suočavaju moji prijatelji – neko mora na operaciju, neko je dobio otkaz, a ima decu i ne zna šta će – shvatim da oni imaju mnogo veći teret na leđima nego ja koji, na kraju dana, igram dečju igru.