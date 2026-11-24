"Kada bih imao neki problem, odmah bih posegao za alkoholom" Košarkaš Partizana Derik Vilis o muškim problemima
Košarkaš Partizana Derek Vilis govorio je o stresu i tome zašto muškarci često ćute o problemima.
Povodom novembra, meseca posvećenog muškom zdravlju, košarkaš Partizana Derek Vilis govorio je za Sportalov podkast „KabarEL“ o stresu i tome zašto muškarci često ćute o problemima.
- Mislim da mi muškarci imamo naviku da potiskujemo mnogo problema. Znam lično po sebi – kakve god probleme da imam, ne pričam ni sa kim o njima, ni sa ženom, ni sa kim. Tako u sebi gomilaš mnogo stresa i to može da preraste u depresiju, anksioznost, pa imaš osećaj da nikada ne možeš da rešiš taj problem. To jednostavno nije zdravo, moraš to da izbaciš iz sebe - rekao je Vilis za „Sportal“ i potom ispričao da je ranije posezao za alkoholom kako bi nakratko zaboravio na probleme, a da mu danas mir donosi vera.
- Probao sam različite načine. Kada bih imao neki problem, odmah bih posegao za pivom ili alkoholom, samo da malo smirim glavu i na sekund zaboravim na sve. Znam da je mnogim momcima to lakši put, bilo da je u pitanju alkohol ili trava, da se nekako isključe. Ali to nije zdravo. Definitivno treba popričati sa nekim kome veruješ. Što se mene tiče, u procesu sam prelaska u katoličku veru. Upoznavanje Boga i građenje tog odnosa donelo mi je mnogo mira. Mnogo se molim, predam svoje probleme Bogu i to mi pomaže da se osećam milion puta bolje. Ako sve držiš u sebi, u jednom trenutku ćeš pući na nekoga ili napraviti grešku koju ne želiš.
Kad je reč o pritisku na terenu, Amerikanac kaže da mu razgovori s prijateljima pomažu da drugačije sagleda ono što mu se dešava u košarci.
- Imam taj neki dečji pogled na stvari, gde ne mislim da će se desiti bilo šta loše. Stvarno ne osećam anksioznost zbog košarkaških utakmica. Zaradio sam pristojnu sumu novca tokom karijere, imam svoju kuću, svoj auto, dobro mi ide. Ne bi trebalo da se stresiram zbog košarke. Kada čujem sa čim se suočavaju moji prijatelji – neko mora na operaciju, neko je dobio otkaz, a ima decu i ne zna šta će – shvatim da oni imaju mnogo veći teret na leđima nego ja koji, na kraju dana, igram dečju igru.
Preporučujemo
Bivši košarkaš Partizana o radu sa Obradovićem je rekao: Svako ima svoju odgovornost
24. 11. 2026. u 09:48 >> 10:26
A KAKO I NE BI! Ivana "upucala" bivšeg košarkaša Partizana
24. 11. 2026. u 10:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
23. 11. 2026. u 12:09
Komentari (0)