Litvanci zakomplikovali računicu Srbiji, BiH i Grčka ostale bez šansi za Mundobasket
Svakako, i dalje se izabranici Dušana Alimpijevića pitaju za sve.
Košarkaška reprezentacija Srbije više nema prostora za opuštanje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je Litvanija pobedom nad Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu rezultatom 85:73 dodatno zakomplikovala borbu za plasman na završni turnir. Istovremeno, BiH i Grčka izgubile su sve šanse da se nađu na Mundobasketu.
Litvanci su tako upisali i drugi trijumf protiv selekcije Bosne i Hercegovine u grupi J, stigli do učinka 5-4 i dodatno pojačali pritisak na Srbiju i Italiju u borbi za preostale dve vize za planetarni šampionat. Srbija, međutim, i dalje zavisi od sopstvenih rezultata, počevši od duela sa Italijom, gde krupnim koracima hita ka sedmom trijumfu u kvalifikacijama.
Džanan Musa bio je najefikasniji u domaćem sastavu sa 23 poena, uz četiri asistencije, ali nije imao dovoljno raspoloženih saigrača da bi Bosna i Hercegovina izbegla poraz. Na drugoj strani, Olisevičus je predvodio Litvaniju sa 16 poena, Blaževič i Butkevičus dodali su po 13, dok je Normantas meč završio sa 11.
Poraz u Sarajevu ostavio je BiH na učinku 3-7, čime je i matematički izgubila mogućnost da se domogne Svetskog prvenstva.
Isti epilog dočekao je i Grčku. Selekcija Vasilisa Spanulisa poražena je od Španije u Santijago de Komposteli sa 83:74, u četvrtom kolu druge grupne faze, pa sa skorom 4-6 više nema šanse za plasman na završni turnir.
Tako će Grčka propustiti Svetsko prvenstvo prvi put od 2002. godine, uprkos tome što je na Evrobasketu 2025. osvojila bronzanu medalju.
U istoj grupi Turska je bila bolja od Islanda i slavila sa 101:83, dok je Crna Gora zadržala nadu da može do Mundobasketa. Izabranici Zvezdana Mitrovića savladali su Ukrajinu u Rigi u okviru grupe I, na neutralnom terenu, rezultatom 77:71.
Crnogorci su tako stigli do učinka 5-5 i ostali u trci za plasman, ali im predstoje dva izuzetno zahtevna susreta. Za prolaz će morati da pobede Gruziju u Podgorici i Španiju na gostovanju, dok im dodatnu prepreku predstavlja činjenica da je Ukrajina, koja ima skor 6-4, bolja u međusobnom odnosu.
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