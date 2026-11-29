Kobna šampionova greška pri razmeni dama i juriš belih pešaka za vođstvo Uzbeka posle pete partije meča

Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Posle četiri uvodna remija, meč za titulu šahovskog prvaka sveta u Ženevi konačno je dobio prvog pobednika – izazivač Džavohir Sindarov savladao je belim figurama branioca titule Gukeša u 47 poteza i poveo sa 3:2.

Sindarov je partiju otvorio potezom 1. Sf3 i preveo igru u strukturu kraljevog indijskog napada. Nakon početnih manevara i razmene pešaka u centru, beli je potezom 13. e5 osvojio prostor i najavio agresivne namere na kraljevom krilu.

U središnjici je došlo do serije razmena lakih figura u kojima je Sindarov ostao sa udvojenim pešacima na f-liniji, ali je zauzvrat dobio otvorenu g-liniju i pokrenuo nezaustavljiv juriš h-pešakom. Guranjem tog pešaka sve do polja h6, izazivač je potpuno skučio crnog kralja i primorao šampiona na tešku pasivnu odbranu.

Kada su u 32. potezu razmenjene i dame, prednost belog u topovskoj završnici postala je očigledna i odlučujuća.

Sindarov je posle razmene pešaka na daminom krilu topom upao na sedmi i osmi red (34. Ta8+ i 35. Th8), pokupio crnog pešaka na h7, a zatim preciznim prodorom pešaka (39. f5 i 40. g6) razbio poslednju liniju odbrane crnog kralja.

U 47. potezu, kada je beli e-pešak stigao na korak od promocije, Gukeš je potpisao kapitulaciju, a dvoranom se prolomio gromoglasan aplauz u izvuci odobrenja - očigledno je da izazivač ima brojniju armiju navijača u predgrađu Ženeve.

Peta partija meča za titulu Sindarov – Gukeš Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c5 4. 0-0 g6 5. d3 Lg7 6. Sbd2 0-0 7. e4 Sc6 8. c3 de4 9. de4 Dc7 10. De2 Td8 11. Sc4 b5 12. Lf4 Db7 13. e5 Sd5 14. Se3 Le6 15. Tfd1 S×f4 16. gf4 Lh6 17. Sg5 L×g5 18. fg5 Db6 19. h4 c4 20. Sd5 L×d5 21. L×d5 e6 22. Lg2 Dc5 23. h5 Tac8 24. L×c6 D×c6 25. h6 Kf8 26. Kh2 Ke8 27. De3 a6 28. Kg3 Td5 29. T×d5 D×d5 30. a4 Td8 31. f3 Dd2 32. D×d2 T×d2 33. ab5 ab5 34. Ta8+ Ke7 35. Th8 Td8 36. T×h7 Tb8 37. f4 Td8 38. Tg7 Kf8 39. f5 gf5 40. g6 fg6 41. T×g6 Kf7 42. Tf6+ Kg8 43. T×e6 Td2 44. Te7 T×b2 45. e6 Te2 46. Tg7+ Kh8 47. e7 1-0

Ključni razlog Gukešovog poraza leži i u velikom utrošku vremena već u ranoj fazi partije. Šampion je na 10. potez (Td8) potrošio više od 25 minuta, a na 13...Sd5 čak 32 minuta i 45 sekundi, pa je u kritičnu završnicu ušao u velikom cajtnotu.

Pred sam 40. potez i vremensku kontrolu, Gukešu je na satu ostala svega 31 sekunda, dok je Sindarov imao više od 12 minuta da mirno pronađe pobednički plan.

Ovom pobedom Džavohir Sindarov je poveo u meču rezultatom 3:2. Naredna, šesta partija, na programu je u ponedeljak, 30. novembra, a bele figure će imati aktuelni svetski prvak Gukeš.