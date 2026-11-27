Uprava Nagetsa je ostavila srpskog asa na cedilu

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Nikola Jokić ponovo je ostao bez preko potrebne pomoći u napadu na novu šampionsku titulu. Iako se danima spekulisalo da bi Kevin Porter junior mogao da obuče dres Nagetsa i donese preko potrebnu sigurnost u šutu sa distance, doskorašnji košarkaš Milvokija ipak je izabrao drugu sredinu.

Kako prenosi jedan od najpouzdanijih NBA insajdera Šams Čaranija, Porter je tokom ove nedelje obavio razgovore sa čelnicima Denvera i Orlanda, ali je na kraju odlučio da prihvati ponudu Medžika i potpiše dvogodišnji ugovor sa timom sa Floride.

Oba kluba su u njemu videla rešenje za dubinu rostera i bolju realizaciju van linije 7,24 metra, ali je uprava Denvera ponovo ostala praznih ruku na tržištu slobodnih agenata.

Koliki je ovo gubitak za ekipu iz Kolorada najbolje govore Porterove brojke iz prošle sezone u dresu Baksa. On je u proseku beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije i 5,2 skoka po utakmici, uz fantastičnih 40,8 odsto uspešnosti u šutu za tri poena.

Porter held meetings with the Denver Nuggets and then the Magic earlier this week. Both teams have been searching for backcourt depth and discussed deals for Porter, who averaged 17.4 points, 7.4 assists and 5.2 rebounds last season in Milwaukee. Orlando conducted extensive due diligence as part of the process with the 26-year-old guard. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2026

Upravo je takav profil igrača bio neophodan Jokiću i Džamalu Mareju, s obzirom na to da se Denver trenutno nalazi tek na 18. mestu u celoj NBA ligi po procentu pogođenih trojki.

Uprava Nagetsa nalazi se u veoma nezavidnoj situaciji. Iako se u klubu potajno nadaju da sa tandemom Jokić–Marej mogu ponovo da se umešaju u borbu za sam vrh, problemi u igri postaju sve očigledniji, a prostor za manevar je minimalan. Pošto na tržištu više nema kvalitetnih slobodnih šutera, jedina opcija za Denver ostaju trejdovi.

Međutim, tu na scenu stupaju stare greške klupskog menadžmenta. Denver već duže vreme bezuspešno pokušava da se oslobodi ugovora Zika Nađija, kojem je nekadašnji generalni menadžer Kalvin But dao četvorogodišnju saradnju vrednu čak 32 miliona dolara.

S obzirom na to da Nađi u proseku beleži skromnih 2,7 poena po meču, u ligi trenutno nema tima koji je spreman da preuzme takav finansijski teret, što Nagetsima gotovo potpuno vezuje ruke u pokušaju da srpskom centru obezbede adekvatna pojačanja.



