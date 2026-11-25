Posle debakla u Evroligi! Miljenik Delija otkrio kako je bilo u svlačionici Zvezde!
Crveno-beli ubedljivo poraženi od Virtusa u Beogradskoj areni.
Crvena zvezda je pretrpela jedan od najubedljivijih poraza pred svojim navijačima u klupskoj istoriji, pošto je dvostruki evropski prvak slavio s 24 razlike (108:84).
Poslednje pojačanje tima s Malog Kalemegdana, Kristijan Koloko, koji je od dolaska pružao sjajne partije i opravdao taj epitet, preuzeo je odgovornost posle debakla pred "delijama":
-Osećam se dobro u ekipi, ali imao sam zaista loše veče. Imao sam određenih fizičkih poteškoća i jednostavno nisam dao dovoljno ekipi na terenu. To je moja odgovornost. Kao što sam rekao, odgovornost je na meni i moram da budem bolji. Nisam imao energije, ali to su neke sitnice koje možemo da popravimo. Narednih nekoliko utakmica veoma su važne za nas - rekao je Koloko za "Meridian sport".
Reči su same nadirale...
-Jednostavno nismo imali energije. Bila je teška utakmica. Znali smo da su mlada ekipa, da mnogo trče. Ima takvih večeri, ali ne možemo da tražimo izgovore. Kao što sam rekao, jednostavno nismo bili na potrebnom nivou. Nismo imali energije tokom čitave utakmice. Tako da je ovo težak poraz.
Prokomentarisao je loše otvaranje utakmice crveno-belih:
- Ne znam šta je razlog. Na nama je, na igračima iz startne petorke, da započnemo utakmicu sa određenom energijom. Ne znam zašto je nismo imali. Nadigrali su nas, igrali su borbenije od nas, više su trčali i jednostavno su odigrali bolju utakmicu. Pogađali su šuteve. Imamo nekoliko slobodnih dana i nadam se da ćemo se vratiti sa boljim mentalnim pristupom i da ćemo ostati zajedno.
Otkrio je Zvezdin centar kako izgleda stanje u svlačionici, nakon nimalo prijatnog šoka:
- Nismo previše razgovarali. Svesni smo šta smo uradili i šta nismo uradili kako treba, tako da otprilike znamo šta moramo da popravimo pred naredne utakmice. Kada se vratimo, očekuje nas važan niz utakmica na gostujućem terenu, tako da moramo da budemo fokusirani i da na teren izađemo kao tim. - zaključio je Kristijan Koloko.
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