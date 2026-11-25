Šta uradi najveći promašaj Partizana? Parker našao klub, ništa od Španije! Nećete verovati gde ode!
Nije se proslavio u crno-belom dresu.
Jedva su čekali navijači Partizana da "vide leđa" Džabariju Parkeru i to nedavno im se ispunila želja.
Crno-beli su završili saradnju sa nekadašnjim igračem Barselone i zahvalili mu se na saradnji, pa se postavljalo pitanje gde će Amerikanac nastaviti karijeru.
Pominjao se povratak u Španiju, pošto je kao pozajmljen igrač iz Humske igrao sa uspehom za Huventud iz Badalone, međutim...
Prema informacijama koje stižu sa Dalekog Istoka, Amerikanac će nastaviti karijeru u prvenstvu Kine.
U Španiji se prethodnih dana pisalo da bi Parker mogao da potpiše za fenjeraša Evrolige, ekipu Baskonije, pa već pomenuti Huventud, ali je realnost da će u narednim danima postati član Šenžen Leopardsa.
Kineski mediji („Tencent Sports“ i „Sina“) prenose da je nekadašnji drugi pik na NBA draftu uveliko stigao u Šenžen, gde će se nakon lekarskih pregleda priključiti ekipi Leopardsa.
Šenžen je do kraja sezone ostao bez He Sinjinga zbog rupture prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.
Druga faza kineskog prvenstva počinje 4. decembra, tako da će Parker imati deset dana da se uigra s novim timom.
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