BITKA ZA KONTROLU MOREUZA: Snage vlade u Jemenu za nekoliko sati izvele skoro 700 napada na Hute
VOJNE snage međunarodno priznate Vlade Jemena saopštile su danas da su tokom proteklih nekoliko sati izvele 697 napada na militantnu grupu Huti u toj zemlji, koju podržava Iran.
Portparol vojnih snaga Madžed al Nuzaili je u objavi na platformi X rekao da je među njima bilo 17 vazdušnih udara, 32 napada dronovima, 28 raketnih napada i 620 artiljerijskih napada na položaje, okupljanja, vozila i skladišta oružja Huta, prenosi Al Džazira.
On je kazao da je u ovim napadima ubijeno ili ranjeno 97 pripadnika Huta, dok je 76 vozila i borbenih sredstava uništeno ili oštećeno.
Dodao je da vladine snage i njihovi saveznici nastavljaju da odbijaju napade Huta u Taizu, kao i da je bilo sukoba na frontovima u Maribu i Al Džaufu.
Portparol Huta, Jahja Sari, je u objavi na Telegramu optužio Saudijsku Arabiju da je tokom protekla 24 sata raketama i vazdušnim udarima gađala civilne oblasti u Sani.
Sari je rekao da su borbeni avioni Saudijske Arabije tokom protekla 24 sata izveli 72 vazdušna udara na provincije Al Džauf, Taiz, Sada, Al Hudajda, Ib i Lahidž.
(Tanjug)
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