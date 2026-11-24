Bek Minesota Timbervulvsa Donte Divinčenco mogao bi da se vrati na parket neposredno pre ili nakon Nove godine, prenosi ESPN.

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Američki bek dobio je dozvolu za povratak svim timskim aktivnostima, a tokom prethodnih nekoliko nedelja uspešno je učestvovao i u treninzima pet na pet. Sve to ukazuje na to da se njegov povratak takmičarskim utakmicama približava.

Ukoliko se plan ostvari, Divinčenco će se vratiti na teren nešto više od osam meseci nakon operacije Ahilove tetive, koju je pokidao krajem aprila.

Minnesota Timberwolves guard Donte DiVincenzo is targeting his season debut shortly before or after the New Year, sources tell ESPN, receiving full clearance for team activities and successfully completing five-on-five scrimmages in recent weeks. It would mark a return in just over 8 months from his late April surgery to repair a torn Achilles tendon. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2026

Njegov povratak predstavljao bi značajno pojačanje za Minesotu koja ima ozbiljnih problema za izostancima ove godine, ali i pored toga imaju veoma ipresivan skor (13-5) i treći su na tabeli Zapadne konferencije.