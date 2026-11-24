Poznato kada se Donte Divinčenco vraća na teren
Bek Minesota Timbervulvsa Donte Divinčenco mogao bi da se vrati na parket neposredno pre ili nakon Nove godine, prenosi ESPN.
Američki bek dobio je dozvolu za povratak svim timskim aktivnostima, a tokom prethodnih nekoliko nedelja uspešno je učestvovao i u treninzima pet na pet. Sve to ukazuje na to da se njegov povratak takmičarskim utakmicama približava.
Ukoliko se plan ostvari, Divinčenco će se vratiti na teren nešto više od osam meseci nakon operacije Ahilove tetive, koju je pokidao krajem aprila.
Njegov povratak predstavljao bi značajno pojačanje za Minesotu koja ima ozbiljnih problema za izostancima ove godine, ali i pored toga imaju veoma ipresivan skor (13-5) i treći su na tabeli Zapadne konferencije.
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