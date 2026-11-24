Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević poražen je rezultatom 76:88 u 14. kolu Evrolige.

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Bešiktaš je u duel sa Parizom ušao sa velikim kadrovskim problemima, pošto je na raspolaganju imao samo jednog klasičnog centra, Antu Tonija Žižića. Zbog povreda su izostali Venjen Gebrijel i Judžin Omoruji, dok Dušan Alimpijević ponovo nije mogao da računa ni na Džejlena Noela.

Sa druge strane, Maksim Lefevr je odlično pripremio svoju ekipu, koja je od samog početka nametnula visok ritam. Parižani su otvorili utakmicu serijom 12:0, a posebno je zanimljivo da su se svi igrači iz startne petorke upisali u strelce.

Nakon pet minuta igre gosti su imali prednost od 14:2, ali je Bešiktaš uspeo da se vrati u meč. Alimpijević je reagovao tajm-autom, nakon čega su njegovi igrači zaigrali mnogo bolje i serijom 16:7 smanjili zaostatak na 21:18 pred prvi odmor.

Druga četvrtina donela je znatno izjednačeniju košarku. Bešiktaš je uspevao da prati ritam gostiju, a Loni Voker je bio najraspoloženiji u domaćem sastavu. Nešto kasnije priključio mu se i Ante Toni Žižić, čijim poenima je rezultat poravnat na 30:30.

Ipak, upravo tada Pariz ponovo preuzima kontrolu nad utakmicom. Francuski tim pravi seriju 15:3 i na veliki odmor odlazi sa ubedljivih 45:33.

Dušan Alimpijević je na poluvremenu morao da pronađe način da zaustavi nalet rivala, a Loni Voker je odmah po povratku na parket pokušao da pokrene svoj tim. Vezao je tri trojke, ali to nije bilo dovoljno da se Bešiktaš ozbiljnije približi. Nilikina i Džonson su ponovo preuzeli odgovornost, pa je Pariz uspeo da sačuva prednost i u poslednju četvrtinu uđe sa vođstvom 63:58.

Na početku poslednjeg kvartala Nadir Hifi je pogodio trojku, ali su Vilbekin, Žižić i Voker odgovorili i održali domaćina u igri. Ipak, Parižani su ponovo ubrzali tempo, a Džered Roden je predvodio novi nalet gostiju, koji su stigli do dvocifrene prednosti od 79:68.

Do kraja susreta Bešiktaš nije uspeo da pronađe rešenje za raspoloženi francuski sastav, koji je rutinski sačuvao prednost i stigao do nove pobede dvocifrenom razlikom. Za Pariz je ovo bio već sedmi uzastopni trijumf.

Najzaslužniji za slavlje gostiju bio je Džered Roden sa 21 poenom. Nadir Hifi je dodao 15 poena, uz tri skoka i četiri asistencije, dok je bivši košarkaš Partizana Frenk Nilikina upisao 12 poena i četiri asistencije. Aliz Džonson je ostvario dabl-dabl učinak sa 12 poena i čak 15 skokova.

U redovima Bešiktaša najefikasniji je bio Loni Voker sa 24 poena, četiri skoka i dve ukradene lopte. Skoti Vilbekin je postigao 12 poena, Ante Toni Žižić 11 uz osam skokova, dok je Entoni Braun utakmicu završio sa devet poena.