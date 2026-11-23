Srpski MMA borac doživeo povredu.

Foto: Printskrin/Instagram/fightroom

Šampion lake kategorije FNC, Marko Bojković, morao je "pod nož". Srpski borac je nedavno operisan u Hrvatskoj, a hirurški zahvat izvršen je na kolenu.

Nije to nikakva novost, pošto Srbina već neko vreme mučilo taj deo tela, o čemu je i sam govorio više puta, da bi posle osvajanja šampionskog pojasa u Severnoj Makedoniji, Bojković otkrio da ga očekuje operacija desnog kolena, a to je u međuvremenu i ostvareno.

Prema snimcima po izvršenoj operaciji, koji su postali viralni na društvenim mrežama, Marko je sjajno raspoložen, pa je već krenuo sa prvim koracima:

Očekuje se da će Bojkovićev oporavak trajati najmanje pola godine, sve dok noga ne bude potpuno spremna za povratak ozbiljnim treninzima i mečevima.

Inače, treba podsetiti, da je Marko Bojković na FNC 34 u Skoplju osvojio titulu u lakoj kategoriji, jer je fantastičnim nokautom prebio Lom-Alija Eskijeva.

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