Posle operacije kolena: Oglasio se Marko Bojković! Otkriveno koliko će pauzirati! (VIDEO)
Srpski MMA borac doživeo povredu.
Šampion lake kategorije FNC, Marko Bojković, morao je "pod nož". Srpski borac je nedavno operisan u Hrvatskoj, a hirurški zahvat izvršen je na kolenu.
Nije to nikakva novost, pošto Srbina već neko vreme mučilo taj deo tela, o čemu je i sam govorio više puta, da bi posle osvajanja šampionskog pojasa u Severnoj Makedoniji, Bojković otkrio da ga očekuje operacija desnog kolena, a to je u međuvremenu i ostvareno.
Prema snimcima po izvršenoj operaciji, koji su postali viralni na društvenim mrežama, Marko je sjajno raspoložen, pa je već krenuo sa prvim koracima:
Očekuje se da će Bojkovićev oporavak trajati najmanje pola godine, sve dok noga ne bude potpuno spremna za povratak ozbiljnim treninzima i mečevima.
Inače, treba podsetiti, da je Marko Bojković na FNC 34 u Skoplju osvojio titulu u lakoj kategoriji, jer je fantastičnim nokautom prebio Lom-Alija Eskijeva.
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