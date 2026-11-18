Velike vesti stigle su u Džudo savez Srbije – Nemanji Majdovu zvanično je dodeljena bronzana medalja sa Svetskog seniorskog prvenstva u Bakuu, nakon što je naknadnom analizom utvrđeno da je srpski reprezentativac oštećen u borbi za treće mesto.

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Odluku o ispravljanju sudijske greške doneo je Izvršni odbor Svetske džudo federacije (IJF), nakon što je Majdov uputio zahtev predsedniku federacije Marijusu Vizeru i sudijskoj komisiji da se ponovo pregleda snimak spornog meča. Posle detaljne analize supervizora utvrđeno je da je bacanje srpskog borca trebalo da bude bodovano, čime je pobeda zvanično pripisana njemu.

Podsetimo, Majdov se u borbi za bronzanu medalju u kategoriji do 90 kilograma sastao sa domaćim takmičarem Muradom Fatijevim. Iako je izveo bacanje koje je trebalo da mu donese trijumf, sudije ga nisu priznale, pa je meč u produžetku pripao azerbejdžanskom džudisti.

Nakon odluke IJF-a, Majdov se oglasio i nije krio ponos i zahvalnost zbog ispravljene nepravde.

- Slava Bogu. Hvala IJF-u, predsedniku gospodinu Vizeru i komisiji supervizora što su razmotrili moj slučaj i zahtev. Pokazali ste zašto u džudou vladaju poštovanje, čast i fer-plej. Greška je ispravljena u najbržem mogućem periodu i time je pokazano zašto je džudo na ovako velikom nivou u svetu i zašto je tu gde jeste.

Želeo bih da se zahvalim svim džudo šampionima koji su mi slali poruke podrške i koje sam takođe pitao za njihovo mišljenje o rezultatu meča. Hvala svim našim ljudima koji su me podržali i komentarisali. Hvala vam puno za sve.

Svi mi grešimo, to je normalno i ljudski, ali ispraviti grešku mogu samo veliki ljudi i pravi lideri - poručio je Majdov.

Ovim priznanjem srpski džudista stigao je do četvrte medalje sa svetskih prvenstava u kategoriji do 90 kilograma. Prethodno je osvojio zlato u Budimpešti 2017. godine, bronzu u Tokiju 2019. i srebro u Abu Dabiju 2024. godine.

Time se učvrstio na drugom mestu večne liste najuspešnijih boraca svih vremena u ovoj težinskoj kategoriji.

Posebno je značajno i to što je ovo prva sezona u Majdovoj bogatoj karijeri u kojoj je uspeo da objedini evropsko i svetsko odličje u istoj kalendarskoj godini.