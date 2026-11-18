Austrijski pivotmen Tobijas Vagner nije više rukometaš Partizana.

Sebastian Raeppold / DeFodi Images / Profimedia

Austrijski reprezentativac je posle finansijskog sloma srpskog šampiona raskinuo ugovor sa klubom iz Humske, saopštili su crno-beli.

- Tobijas Vagner više nije rukometaš Partizana. Austrijanac je sporazumno raskinuo saradnju sa crno-belima i karijeru će nastaviti u drugom klubu. Tobi je bio jedan od najboljih strelaca tima i klub mu se ovom prilikom zahvaljuje na posvećenosti, zalaganju i velikom doprinosu na terenu. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice", saopštio je RK Partizan.

Vagner je napadački ostavio odličan utisak u Partizanu, uz Joava Lumbrosa bio je glavna karika trenera Raula Gonzalesa.

Posle brodoloma Partizana, zvanično su ugovore sa klubom raskinuli trener Gonzales, golman Bekir Čordalija, koji bi mogao da se vrati u BiH, Sergej Ivanov (Meškov Brest), Miloš Kos (Veclar) i Nikola Crnoglavac (AEK).

Od stranaca su tu Belorus Vladislav Kuleš, koji je imao operaciju pre desetak dana i neće igrati u 2026. godini, i Migel Sančes Migaljon, koji se u Šapcu povredio i očekuje ga prinudna pauza.