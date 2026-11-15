Košarka

Nije samo Panter: Nova povreda u Barseloni pred Zvezdu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 11. 2026. u 18:45

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Није само Пантер: Нова повреда у Барселони пред Звезду

FOTO: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselonu naredne nedelje očekuje duel protiv Pariza i Crvene zvezde u Evroligi, a u timu pored Kevina Pantera neće biti ni Umodže Gibsona, prenosi Eloj Rodelar, novinar "Mundo Deportiva".

Kako se navodi, bivši košarkaš Spartaka i Cedevita Olimpije biće van terena u narende tri nedelje.

Klub iz Španije se nalazi u odličnoj formi, u seriji je od osam pobeda u svim takmičenjima, od toga pet u Evroligi.

Gibson je nastupio na devet utakmica u najelitnijem takmičenju i ima prosek od 9,3 poena, 2,2 skoka i 2,8 asistencija po utakmici.

Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda na programu je u petak, 20. novembra od 20.30 u "Blaugarni".

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