Nije samo Panter: Nova povreda u Barseloni pred Zvezdu

LOŠE vesti za Katalonce.

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Barselonu naredne nedelje očekuje duel protiv Pariza i Crvene zvezde u Evroligi, a u timu pored Kevina Pantera neće biti ni Umodže Gibsona, prenosi Eloj Rodelar, novinar "Mundo Deportiva".

Kako se navodi, bivši košarkaš Spartaka i Cedevita Olimpije biće van terena u narende tri nedelje.

❌ Malas noticias para el Barça, que no podrá contar con Umoja Gibson durante las próximas tres semanas ✍️ @EloyRodellar7 https://t.co/OMn5i2ss2S — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 15, 2026

Klub iz Španije se nalazi u odličnoj formi, u seriji je od osam pobeda u svim takmičenjima, od toga pet u Evroligi.

Gibson je nastupio na devet utakmica u najelitnijem takmičenju i ima prosek od 9,3 poena, 2,2 skoka i 2,8 asistencija po utakmici.

Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda na programu je u petak, 20. novembra od 20.30 u "Blaugarni".

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