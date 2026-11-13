Dominacija: Jonas Valančijunas oborio rekord!

SJAJNI centar ušao u istoriju Žalgirisa.

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Jonas Valančijunas oborio je klupski rekord star 22 godine. Naime, on je postao igrač sa najviše skokova na jednoj utakmici Evrolige.

U pobedi tima iz Kaunasa protiv Armanija (86:83) uhvatio je 20 lopti i tako sa trona skinuo Tanuku Birda koji je to uradio 19 puta.

𝐁𝐎𝐀𝐑𝐃𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑. 😤 Jonas Valanciunas breaks the all-time Zalgiris rebounds record in EuroLeague. 🔥 https://t.co/bJhX3U3Kks — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 13, 2026

Uz to nekadašnji NBA as imao je i 17 poena i postao je tek osmi košarkaš sa takvim učinkom u istoriji Evrolige.

Valančijunas je dabl-dabl ostvario već u prvom poluvremenu i pokazao je još jednom koliko je dominantan pod košem.

Žalgiris posle 11 utakmica ima učinak 7-4, a sjajni centar prosečno beleži 12,5 poena i 9,5 skokova po meču.

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