Košarka

Dominacija: Jonas Valančijunas oborio rekord!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 11. 2026. u 19:05

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SJAJNI centar ušao u istoriju Žalgirisa.

Доминација: Јонас Валанчијунас оборио рекорд!

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Jonas Valančijunas oborio je klupski rekord star 22 godine. Naime, on je postao igrač sa najviše skokova na jednoj utakmici Evrolige.

U pobedi tima iz Kaunasa protiv Armanija (86:83) uhvatio je 20 lopti i tako sa trona skinuo Tanuku Birda koji je to uradio 19 puta.

Uz to nekadašnji NBA as imao je i 17 poena i postao je tek osmi košarkaš sa takvim učinkom u istoriji Evrolige.

Valančijunas je dabl-dabl ostvario već u prvom poluvremenu i pokazao je još jednom koliko je dominantan pod košem.

Žalgiris posle 11 utakmica ima učinak 7-4, a sjajni centar prosečno beleži 12,5 poena i 9,5 skokova po meču.

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