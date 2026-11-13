Dominacija: Jonas Valančijunas oborio rekord!
SJAJNI centar ušao u istoriju Žalgirisa.
Jonas Valančijunas oborio je klupski rekord star 22 godine. Naime, on je postao igrač sa najviše skokova na jednoj utakmici Evrolige.
U pobedi tima iz Kaunasa protiv Armanija (86:83) uhvatio je 20 lopti i tako sa trona skinuo Tanuku Birda koji je to uradio 19 puta.
Uz to nekadašnji NBA as imao je i 17 poena i postao je tek osmi košarkaš sa takvim učinkom u istoriji Evrolige.
Valančijunas je dabl-dabl ostvario već u prvom poluvremenu i pokazao je još jednom koliko je dominantan pod košem.
Žalgiris posle 11 utakmica ima učinak 7-4, a sjajni centar prosečno beleži 12,5 poena i 9,5 skokova po meču.
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