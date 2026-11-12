Dvostruki MVP ABA lige slobodan igrač, ostao bez ugovora u Kini

Hrvatski reprezentativac Luka Božić ponovo je na tržištu, nakon što je njegova epizoda u kineskom Guangdung Sautern Tajgersima završena posle svega dva meseca. Iako je individualno pružao veoma dobre partije, čelnici kluba odlučili su da naprave velike promene u ekipi, što je dovelo i do rastanka sa svim stranim košarkašima.

Roberto Seidel rseidelimagery.de / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema informacijama koje prenose hrvatske „Sportske novosti“, razlog za ovakav potez jeste nezadovoljavajući početak sezone. Guangdung je na prvih osam utakmica upisao svega tri pobede, pa je uprava odlučila da reaguje. Prvi na udaru našao se trener Nenad Jakovljević, koji je upravo Božića doveo u Kinu, a nakon njegove smene klub je odlučio da promeni i kompletnu stranu postavu.

Tako je hrvatski košarkaš ostao bez angažmana uprkos impresivnom učinku na parketu. Na osam odigranih utakmica prosečno je postizao 21,3 poena, uz 7,9 skokova i 2,4 asistencije. U kineskom prvenstvu zauzeo je 12. mesto na listi najboljih strelaca i 13. poziciju među skakačima. Posebno je zanimljiv podatak da nijednom nije završio meč sa manje od 14 poena, dok je u pet navrata ubacivao više od 20.

Božić je odlaskom u Kinu obezbedio izuzetno unosan ugovor. Prema medijskim navodima, njegova godišnja zarada trebalo je da se približi iznosu od milion evra, ali je saradnja neočekivano okončana već u novembru.

Guangdong Southern Tigers waived Luka Bozic.He averages 21.3 points, 7.9 rebounds, 2.4 assists per game, and a three-point shooting percentage of 31.8% https://t.co/IDGkN3mfKn — huang (@huangdjh1028) November 12, 2026

Sada ga očekuje potraga za novom sredinom, a kvalitet koji je pokazao mogao bi da privuče pažnju brojnih klubova. Tokom prethodnog leta njegovo ime dovodilo se u vezu sa evroligašima Efesom i Baskonijom, ali su oba tima u međuvremenu pronašla druga rešenja.

Kao jedna od potencijalnih opcija pominje se i povratak u Zadar, klub u kojem je ostavio dubok trag. Ipak, finansijska strana takvog posla mogla bi da predstavlja ozbiljnu prepreku, s obzirom na to da je Božić nedavno imao veoma unosan angažman u Kini.

Pre nego što donese odluku o nastavku klupske karijere, hrvatskog reprezentativca očekuju i reprezentativne obaveze. Božić bi trebalo da bude na raspolaganju nacionalnom timu u predstojećim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.