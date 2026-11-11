Maša Janković razbila grčku pa poslala jaku poruku

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije uspešno je započela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, pošto je u „Hali sportova Ranko Žeravica“ savladala Grčku rezultatom 84:74.

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Posle utakmice, svoje prve utiske iznela je reprezentativka Srbije Maša Janković, koja je istakla koliko ekipi znače okupljanja i nastupi u nacionalnom dresu.

- To je posebna želja i motivacija. Svi jedva čekamo ove utakmice. Nova priča sa novim devojkama i energijom - poručila je Janković.

Srbiju već za tri dana očekuje novi izazov, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Holandije. Janković je naglasila da je najvažnije da ekipa zadrži pristup i energiju prikazane protiv Grčke.

- Da bude pristup kao na ovoj utakmici. Svaka devojka koja je ušla sa klupe pokazala je energiju. Okrećemo se Holandiji - istakla je reprezentativka Srbije.

Posebno zadovoljstvo predstavljala je i podrška sa tribina, koje su bile ispunjene. Janković nije krila koliko je igračicama značilo što su imale veliku podršku navijača.

- Mnogo nam znači kada vidimo pune tribine. Mislim da nikada nije bilo ovoliko ljudi. Lepo je igrati pred njima - zaključila je Janković.

Kratko se posle pobede oglasila i Ivana Raca, koja je istakla da je ekipa dobro pripremila utakmicu i da sada sledi fokus na narednog rivala.

- Baš smo se lepo pripremile, znale smo plan igre. Sada imamo Holandiju, na njih ćemo da se fokusiramo. Zahvaljujem se publici - poručila je Raca.