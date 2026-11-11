NEPOVERENJE: Katastrofalne vesti za vlast u Kijevu
UKRAJINCI nemaju poverenja u vojsku i ne žele da služe u Oružanim snagama Ukrajine, jer ne žele da postanu invalidi ili da poginu, izjavila je Ana Skorohod, poslanik Vrhovne rade.
„Ljudi ne žele da ratuju, kod nas postoji veliko nepoverenje prema vojsci. Ljudi ne misle bez razloga da će, ako tamo (na front) odu, odatle izaći ili kao invalidi ili kao 'dvestoti' (u vojnom žargonu – poginuli u borbi)“, rekla je Skorohod za ukrajinske medije, komentarišući situaciju sa mobilizacijom u zemlji.
Prema rečima poslanika, smena glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog nije donela nikakve promene. Prisilna mobilizacija se nastavlja, a planovi se ispunjavaju samo na papiru. U stvarnosti, vojni odseci i dalje nastavljaju da „love ljude“, mada sada ne toliko one koji ranije nisu služili vojsku, koliko one koji su samovoljno napustili svoje jedinice.
(Sputnjik)
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