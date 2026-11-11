UŽIVO, PARTIZAN-BASKONIJA: Crno-beli protiv "fenjeraša" jure novu pobedu u Evroligi!
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PARTIZAN - BASKONIJA 20.45
DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Boris Rižik (Ukrajina), Olegs Latiševs (Letonija), Maksim Buber (Francuska).
PRE UTAKMICE
19.58 - Podsetimo se šta je Đoan Penjaroja izjavio u najavi ovog duela:
- Kako navijači razmišljaju za mene nije problem. Problem bi bio ako naši igrači pomisle da je Baskonija bezopasna ekipa. Ona je veoma opasan protivnik. U poslednjoj utakmici u ACB ligi su pobedili i veoma dobro odigrali neke četvrtine. Razlog je i povratak Duartea, koji je njihov važan strelac. Sada će imati i Rodionsa Kuruca. Očekuje nas teška utakmica. Moramo da budemo koncentrisani i spremni. U Evroligi nema lakih utakmica - rekao je Španac.
Nije štedeo pohvale na račun gostiju:
- Baskonija ima problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Kris Duarte je, pre nego što se povredio, igrao odlično. Ej Džej Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Stefan Joksimović. Neverovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili poslednje utakmice i da imaju samo jednu pobedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobediti - dodao je Penjaroja.
UVOD
Košarkaši Partizana igraju protiv gostiju iz Vitorije meč 11. kola Evrolige, u kome će pokušati da stignu do šestog trijumfa u sezoni. Ekipa Đoana Penjaroje je na skoru 5-5 i zauzima 11. mesto. Pre ovog duela, savladali su Studentski centar Derbi u ABA ligi, gde su ostali na čelu tabele grupe B sa maksimalnih 6-0.
Crno-beli se sastaju sa najgorim timom evropskoj eliti, budući da je Baskonija do sada upisala samo jednu pobedu. Bilo je to u trećem kolu, na svom parketu, protiv Olimpije Milano (86:76), da bi pre i posle toga upisali čak devet poraza! Trenutno su na sedam vezanih neuspeha, pa će negativnu seriju pokušati da prekinu pred "grobarima".
U međuvremenu, na klupi nekadašnjeg šampiona ACB lige seo je Velimir Perasović, koji je nasledio Paula Galbijatija, kada su "Baski" bili na bilansu 1-4. Ni Hrvat nije uspeo da prekine očajnu seriju i do sada je poražen čak pet puta.
Što se tiče međusobnih duela, crno-beli su u nizu od tri pobede nad Baskonijom. Serija je počela prošle godine, kada su u Areni slavili 86:73, da bi takođe 2025. godine trijumfovali 91:79. Isti rezultat bio je i u poslednjem kolu 16. aprila 2026. kada je Tonje Džekiri ubacio 16 poena.
"Valjak" je od povratka u elitu ubedljiv kod kuće, jer ima skor 6-1 u Beogradu protiv Baskonije od 2002. godine.
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