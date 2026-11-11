OSUĐEN BIVŠI MINISTAR: Kazna - 14 godina zatvora

BIVŠI ruski ministar za poslove Otvorene vlade Mihail Abizov osuđen je na ukupno 14 godina zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima, saopštilo je tužilaštvo u Moskvi 11. novembra 2026. godine.

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Taganski okružni sud u Moskvi proglasio ga je krivim za prevaru u novom krivičnom postupku, čime mu je prethodna dvanaestogodišnja kazna uvećana za dve godine.

Mihail Abizov je bio član ruske vlade od 2012. do 2018. godine. Njegovi pravni problemi počeli su nakon odlaska sa funkcije.