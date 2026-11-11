Svet

Zaharova objavila uzrok smrti ruskog ambasadora u SAD

Танјуг

11. 11. 2026. u 21:35

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RUSKI ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u Moskvi od hronične bolesti, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Захарова објавила узрок смрти руског амбасадора у САД

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov (STF)

Ona je napomenula da je već pristigao veliki broj poruka saučešća "sa svih krajeva planete" u vezi sa smrću ruskog ambasadora u SAD.

"Ispunjeni su tugom zbog gubitka i toplim sećanjima na naš zajednički rad i prijateljstvo. Takođe dobijamo pitanja od medija. Američki mediji su postali aktivniji sa svojim nepristojnim teorijama zavere", rekla je Zaharova.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je ranije da je danas ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev iznenada preminuo u 66. godini.

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