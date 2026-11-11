Itudis napušta Hapoel? Oglasio se vlasnik kluba, evo šta je istina
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva prolaze kroz rezultatski turbulentan period. Ekipa Dimitrisa Itudisa ne beleži rezultate kakve su navijači očekivali, kako u Evroligi, tako i u domaćim takmičenjima.
Izraelski tim trenutno zauzima deveto mesto u elitnom evropskom takmičenju, dok je u Kupu Izraela doživeo težak udarac. Makabi je slavio rezultatom 86:75, a posebno je upečatljiv način na koji je Hapoel izgubio utakmicu – završnom serijom od čak 50:16 u korist „Ponosa Izraela“.
Takav poraz pokrenuo je spekulacije o mogućem otkazu za grčkog stručnjaka, ali je prvi čovek kluba Ofer Janaj brzo odbacio takvu mogućnost.
- Nemam šta da kažem na tu temu. Itudis ne ide nigde. Ovo je sistem u kojem moramo da podržavamo jedni druge - poručio je Janaj za izraelski portal „ONE“.
Predsednik Hapoela govorio je i o mogućnosti da klub, zajedno sa Valensijom, Parizom, Dubaijem, PAOK-om i Maksim Romom, dobije status franšize Evrolige.
Takav status podrazumevao bi i dugoročnu licencu, što bi predstavljalo veliki korak za ambicije kluba iz Tel Aviva.
- Nadam se da će se to ostvariti. To ujedno znači i stalnu licencu, što bi za nas imalo ogroman značaj. Dalo bi nam priliku da napravimo još agresivniji plan i posvetimo se izgradnji veće dvorane - istakao je Janaj.
Iako rezultati u poslednje vreme nisu na očekivanom nivou, poruka prvog čoveka kluba je jasna: Itudis ima podršku, a Hapoel nastavlja da planira velike stvari za budućnost.
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