NAŠA MAŠA JE ČUDO! Jankovićeva vodila Srbiju do pobede nad Grčkom
Košarkašice Srbije pobedile su večeras Grčku rezultatom 84:74 na startu finalne faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Maša Janković predvodila je ekipu sa 28 poena, Angela Dugalić je postigla 19, a Ivana Raca 10.
Kod Grkinja se istakla Robin Parks sa 22 poena, Maria Fasula ubacila je 17, Artemis Spanu 14, a Eleana Hristinaki 10.
Košarkašice Srbije će 14. novembra od 14 i 30 gostovati Holandiji, a tri dana kasnije sastaće se sa Slovačkom u Bratislavi.
Plasman na EP 2027. izboriće po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe.
EP 2027. biće održano od 16. do 27. juna u Belgiji, Litvaniji, Švedskoj i Finskoj.
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