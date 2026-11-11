Košarka

NAŠA MAŠA JE ČUDO! Jankovićeva vodila Srbiju do pobede nad Grčkom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 11. 2026. u 20:20

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Košarkašice Srbije pobedile su večeras Grčku rezultatom 84:74 na startu finalne faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

НАША МАША ЈЕ ЧУДО! Јанковићева водила Србију до победе над Грчком

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Maša Janković predvodila je ekipu sa 28 poena, Angela Dugalić je postigla 19, a Ivana Raca 10. 

Kod Grkinja se istakla Robin Parks sa 22 poena, Maria Fasula ubacila je 17, Artemis Spanu 14, a Eleana Hristinaki 10. 

Košarkašice Srbije će 14. novembra od 14 i 30 gostovati Holandiji, a tri dana kasnije sastaće se sa Slovačkom u Bratislavi.

Plasman na EP 2027. izboriće po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe.

EP 2027. biće održano od 16. do 27. juna u Belgiji, Litvaniji, Švedskoj i Finskoj.

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