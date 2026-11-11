Partizan preživeo dramu! Fenjeraš mučio crno-bele, a onda je ovaj igrač razbio Špance! (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju rezultatom 80:66 (23:18. 19:20, 23:22, 15:6) u 11. kolu Evrolige.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bio je to treća uzastopni trijumf za crno-bele u Beogradskoj areni, ukupno šesti u sezoni, pa su sada na skoru 6-5.

S druge strane, četa Velimira Perasovića pretrpela je 10. poraz i ostala na jednoj pobedi, pa uz bilans 1-10 ubedljivo drži poslednje mesto na tabeli najelitnijeg evropskog ranga.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je povratnik u tim Tonje Džekiri sa 17 poena, Karlik Džons je dao 16, Nikola Tanasković 14, a Alesandro Pajola 9 poena. Kris Duarte je bio najefikasniji kod gostiju sa 15 poena, 10 je dao nekadašnji član Partizana Rodions Kurucs.

Kraj utakmice 11. kola Evrolige u Beogradskoj areni!✊🏽⚫️⚪️ https://t.co/1yDQEtZOH0 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

Videlo se u ovom duelu koliko je izostanak Džekirija bio hendikep za Penjarojin sastav. Već u prvom povratničkom meču, bivši centar Baskonije je protiv svojih nekadašnjih saigrača odigrao partiju sezone i izdominirao u svakom pogledu. Kada se rezultat "lomio" njegove duge ruke su bile tu da kradu lopte, a onda u napadima domaćih, da ih smesti kroz obruč Španaca! Na kraju fenomenalnih 17 poena, uz tri skoka i dve uhvaćene lopte i indeks +25!

Domaći su odlično ušli u meč i otvorili ga serijom 5:0. Prve poene za goste dao je mlađani Stefan Joksimović, sin nekadašnjeg igrača Hemofarma Nebojše, koji se pokazao sasvim solidno u ovom duelu. Vratila se Baskonija nakratko, ali su Beograđani poenima Džonsa otišli na najvećih +6 u uvodnoj deonici (17:11).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izgledalo je da Partizan čeka lak posao, međutim, tako nije mislio Kris Duarte, koji je već do poluvremena ubacio u koš crno-belih čak 12 poena.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Do prvog vođstva na meču, Baskonija je došla poenima bivšeg igrača domaćih, Letonca Rodionsa Kuruca (33:36), pa je usledila rezultatska klackalica. Ipak, Beograđani su preko kapitena Marinkovića i Karlika Džonsa na veliku pauzu otišli sa prednošću 42:36.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

„Eksplozija“ Partizana usledila je u omiljenoj trećoj četvrtini. Serijom 6:0 i poenima Nikole Tanaskovića, domaći su stigli do prvog dvocifrenog vođstva (52:42), da bi Španci uzvratili na isti način i sa šest uzastopnih koševa smanjili na samo četiri poena zaostatka (52:48). Nisu se predavali gosti, pa su u samom finišu ove deonice, zahvaljujući preciznosti Farida prišli samo na „pola“ koša, ali je Karlik Džons učinio da crno-beli sa „plus pet“ uđu u završnih deset minuta – 65:60.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Početak poslednje četvrtine obeležio je Tonje Džekiri. Najpre poenima u napadu Partizana, a zatim ukradenom loptom i preciznim šutem sa poludistance, kojim je domaćin „pobegao“ na 69:63. Morao je Perasović da tajm-autom preseče ovaj nalet crno-belih.

Međutim, usledili su novi poeni Džekirija, a potom trojka Alesandra Pajole za +11 i vođstvo 74:63, čime su sve nade Španaca pale u vodu. Trojkom istog igrača na dva minuta pre kraja, Partizan je pobegao na maksimalnih 13 razlike (78:65) i slavlje je moglo da počne.

PARTIZAN - BASKONIJA 80:66 (23:18, 19:20, 23:22, 15:6)

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Boris Rižik (Ukrajina), Olegs Latiševs (Letonija), Maksim Buber (Francuska).

PARTIZAN: Džons 16, Vildoza 2, Tompson 4, Nakić, Frenks 7, Marinković 6, Rivs, Tanasković 14, Lakić 5, Džekiri 17 (6 sk, 2 as), Pajola 9, Lovernj (nije igrao).

BASKONIJA: Loson 6, Simons 5, Stjuart 6, Duarte 15, Joksimović 2, Kuruc 10, Spanjolo 6, P. Souza, Bo, Alves de Souza, Friš 8, Ferid 8.

Standings provided by Sofascore

TOK MEČA

ČETVRTA ČETVRTINA

40. minut - KRAJ UTAKMICE!

39. minut - Trojka Pajole za maksimalnih +13, vodi Partizan 78:65. Pajola polovičan sa penala 78:66. Tanasković "zakucava", nova najveća prednost 14 razlike 80:66.

38. minut - Džons je promašio prvo bacanje, drugo pogodio 75:65. Duarte pravi grešku u koracima! Ide trojka Pajole 78:65.

37. minut - Kuruc daje oba bacanja 74:65, tajm-aut uzima Penjaroja.

36. minut - Trojka za Pajolu, najvećih 11 razlike za Partizan 74:63.

35. minut - Koš za Partizan, Džekiri povećava na 71:63. Ako Partizan dobije, Tonje će biti heroj.

34. minut - Nije to pomoglo Baskoniji, jer je Rodions Kuruc pogrešio u koracima. Ali, Frenks pravi četvrtu grešku u timu Partizana.

Tajm-aut Perasović.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

33. minut - Džekiri asistira Lakiću, lopta je bila u silaznoj putanji 67:63. Potom sjajan centar Partizana u odbrani, ukrao je sada i Beograđani imaju posed, međuti, Marinković maši trojku, ali ne i Tonje sa poludistance 69:63. Njegovih 15 poena.

32. minut - Dva promašaja zaredom Rivsa nije kaznio Kobi Simons, a Loson pravi faul u napadu. Neshvatljiv pad u igri domaćih.

31. minut - Kris Duarte trojkom stiže do 15. poena i smanjuje na 65:63.

Počela je poslednja deonica!

TREĆA ČETVRTINA

Kraj trećeg kvartala! Partizan sa +5 ulazi u poslednju četvrtinu!

3/4 | EuroLeague round 11 |📍Beogradska arena #KKPartizan 65 - 60 Baskonia ⚫️⚪️ https://t.co/Xc8QQQO5Q2 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

30. minut - Loson vraća goste u igru, samo pola koša razlike, Tanasković polaže loptu u koš 63:60, na dodavanje Karlika Džonsa. Friš pravi faul u napadu. Karlik Džons pogađa na kraju treće deonice 65:60.

29. minut - Razigrao se Džons, novi poeni, drugi zaredom, 61:55. Klemon Friš daje trojku za Baskoniju 61:58.

28. minut - Friš pogađa jedno od dva bacanja 57:55. Karlik precizan oba puta sa penala 59:55.

28. minut - Posle promašenih oba bacanja Džekirija, kaznu je izrekao Mateo Spanjolo, ali je zgazio liniju za tri poena, samo dvojka 57:54.

27. minut - Pajola daje trojku, a Farid brzim poenima ne da Partizanu da se odlepi 57:52.

26. minut - Kenet Farid pogađa za goste 54:49. Loson polovičan sa bacanja, ali još više smanjuje 54:50.

✊🏽⚫️⚪️ https://t.co/3GlFVL9Ehj — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

25. minut - Rodions Kuruc trojkom seče ovu seriju Partizana, smanjuje Baskonija 52:45. Potom pogađa i Spanjolo, 0:5 serija Baskonije za 52:47. Preseca to Tonje Džekiri i protiv bivšeg kluba povećava na 54:49.

24. minut - Još jednom Nikola Tanasković zakucavanje, prvo dvocifreno vođstvo ima Partizan 52:42, tajm-aut Perasović.

23. minut - Tanasković precizan preko Ferida, najveća prednost za crno-bele 50:42.

22. minut - Karlik Džons polaže loptu u koš rivala, u svom stilu 46:40. Ipak, Kobi Simons poentira pod faulom Frenksa, imaće i bacanje 46:42. Promašio ga je, to kažnjava "zakucavanjem" na pas Džonsa, Tonje Džekiri, Partizan je opet na onih +6 i vodi 48:42.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

21. minut - Posle promašaja Džonsa, na ofanzivnom skoku Tanasković ispravlja njegov kiks 44:38. Kod Baskonije, Spanjolo u kontri precizan 44:40.

Počelo je drugo poluvreme!

PRVO POLUVREME

DRUGA ČETVRTINA

Tonje Džekiri je sa devet poena najefikasniji, Karlik Džons je dao sedam kod crno-belih.

Kod Baskonije prednjači Kris Duarte, koji je već dvocifren sa 12 koševa.

Nos vamos a la media parte en Belgrado https://t.co/lbvGPHnlrQ — Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026

Kraj prvog poluvremena!

20. minut - Vildoza je naterao Simonsa da vrati loptu preko svoje polovine, poslednji napad imaće Partizan. Karlik Džons daje poene posle minute odmora 42:38.

20. minut - Fenomenalna asistencija Vildoze u kontri za Vanju, koji lako polaže i tera Perasovića na tajm-aut. Vodi Partizan 40:38.

19. minut - Arijan Lakić daje trojku, nerešeno je 38:38.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

18. minut - Kapiten Marinković ne greši sa slobodnih bacanja 35:36. Stjuart ne da vođstvo Baskonije 38:35.

18. minut - Duarte trojkom donosi prvo vođstvo Baskoniji večeras 31:34, ali Džekiri smanjuje 33:34. Zatim Kuruc daje brze poene 33:36.

Penjaroja uzima tajm-aut.

17. minut - Promašio je za tri Karlik, a Stjuart izjednačio 31:31.

16. minut - Džekiri krajnjim naporom u reketu pogađa 31:29, a drugu ličnu pravi Pajola.

15. minut - Izjednačava Baskonija, drugi put u meču preko Stjuarta 29:29.

Novi tajm-aut.

14. minut - Kris Duarte stiže do devetog poena i smanjuje 29:27.

13. minut - Farid maši zicer pod košem, to ne prašta Džekiri sa poludistance 29:25.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

12. minut - Duarte izjednačava trojkom 25:25, ali ga Vildoza na drugoj strani vara i postiže poene za novo vođstvo Partizana 27:25.

11. minut - Baskonija drugi kvartal otvara poenima Friša 23:20, ipak, Tanasković povećava na dodavanje Pajole 25:20. Farid precizan kod gostiju 25:22.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Kraj prve četvrtine!

1/4 | EuroLeague round 11 |📍Beogradska arena #KKPartizan 23 - 18 Baskonia ⚫️⚪️ https://t.co/XDU4CagSOH — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

9. minut - Bivši igrač Partizana, Rodions Kuruc precizan u prodoru 19:18. Na drugoj strani kombinacija Pajole i Tanaskovića, koju realiczuje centar crno-belih. Potom i Frenks precizan sa distance, njegov sedmi poen 23:18.

8. minut - Ej-Dži Loson postiže trojku, samo poen prednosti 17:16. Kod Partizana Itan Tompson oba puta siguran sa bacanja 19:16.

7. minut - Farid je uspeo da poentira pod košem domaćih 17:13. Sledi prvi

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages s

TV tajm-aut.

6. minut - Duarte trojkom smanjuje rezultat 14:11, odgovara mu Karlik na isti način, svojim petim poenom 17:11.

5. minut - Frenks povećava na 12:8. Potom i Marinković u tranziciji za 14:8.

4. minut - Kobi Simons daje trojku 10:7, a tehnička za Penjaroju, jer se trener Partizana bunio, smatrajući da je bio faul nad Karlikom Džonsom. Duarte je dao dodatno bacanje i smanjio na 10:8.

3. minut - Karlik Džons se šeta kroz odbranu 7:2, Friš smanjuje 7:4. Povratnik u tim, Tonje Džekiri poentira pod faulom 9:4. Pogodio je i bacanje 10:4 vodi Partizan.

Almost game time in Belgrade! Tune in on ELTV: https://t.co/lauthnQrHI https://t.co/Rgie0lwTKF — EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2026

2. minut - Stefan Joksimović, sin nekadašnjeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića, daje prve poene za Baskoniju sa bacanja 5:2.

1. minut - Trojka za Roberta Frenksa, vodi Partizan 3:0. Sjajan početak duela za domaće. Potom i prodor kapitena Vanje Marinkovića, za ubedljivih 5:0.

Meč je počeo!

Startne petorke:

Partizan: Džons, Tompson, Frenks, Marinković, Džekiri.

PARTIZANE NAPADAJ! Startna petorka crno-belih za utakmicu 11. kola Evrolige u Beogradskoj areni. 'Ajmo crno-beli!⚫️⚪️ https://t.co/BX9FIH7NTv — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

Baskonija: Simons, Stjuart, Duarte, Joksimović, Friš.

This is our starting 5️⃣ https://t.co/Us2upc4IlX — Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026

PRE UTAKMICE

20.40 - Ovo je trenutni izgled tabele Evrolige, pred početak 11. kola:

Standings provided by Sofascore

20.32 - Baskonija je poslednji put savladala Partizan na otvaranju sezone Evrolige 2024.godine, pošto je pred svojim navijačima u prvom kolu najelitnijeg ranga slavila 88:82. Sadašnji igrač Zenita, Markus Hauard, predvodio je domaćina sa 17 poena, dok su se kod crno-belih istakli centar Olimpijakosa, Tajrik Džons koji je ubacio 22, odnosno, aktuelna "petica" japanskog Alvarka, Brendon Džons sa dva poena manje.

20.12 - Velimir Perasović izuzetno ceni Partizan, kao i rad španskog trenera:

- Radi se o ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povređenih igrača i da su aktivni na tržištu. Poseduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džons i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to - ocenio u najavi meča je hrvatski stručnjak.

19.58 - Podsetimo se šta je Đoan Penjaroja izjavio u najavi ovog duela:

- Kako navijači razmišljaju za mene nije problem. Problem bi bio ako naši igrači pomisle da je Baskonija bezopasna ekipa. Ona je veoma opasan protivnik. U poslednjoj utakmici u ACB ligi su pobedili i veoma dobro odigrali neke četvrtine. Razlog je i povratak Duartea, koji je njihov važan strelac. Sada će imati i Rodionsa Kuruca. Očekuje nas teška utakmica. Moramo da budemo koncentrisani i spremni. U Evroligi nema lakih utakmica - rekao je Španac.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije štedeo pohvale na račun gostiju:

- Baskonija ima problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Kris Duarte je, pre nego što se povredio, igrao odlično. Ej Džej Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Stefan Joksimović. Neverovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili poslednje utakmice i da imaju samo jednu pobedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobediti - dodao je Penjaroja.

UVOD

Košarkaši Partizana igraju protiv gostiju iz Vitorije meč 11. kola Evrolige, u kome će pokušati da stignu do šestog trijumfa u sezoni. Ekipa Đoana Penjaroje je na skoru 5-5 i zauzima 11. mesto. Pre ovog duela, savladali su Studentski centar Derbi u ABA ligi, gde su ostali na čelu tabele grupe B sa maksimalnih 6-0.

Crno-beli se sastaju sa najgorim timom evropskoj eliti, budući da je Baskonija do sada upisala samo jednu pobedu. Bilo je to u trećem kolu, na svom parketu, protiv Olimpije Milano (86:76), da bi pre i posle toga upisali čak devet poraza! Trenutno su na sedam vezanih neuspeha, pa će negativnu seriju pokušati da prekinu pred "grobarima".

Danas igra Partizan!✊🏽 EuroLeague round 11 | Beogradska arena 20:45 | vs. Baskonia 🎟️ https://t.co/21nroa4tF4 Partizane napadaj!⚫️⚪️ #KKPartizan #ABAliga https://t.co/x36K9uLIW4 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

U međuvremenu, na klupi nekadašnjeg šampiona ACB lige seo je Velimir Perasović, koji je nasledio Paula Galbijatija, kada su "Baski" bili na bilansu 1-4. Ni Hrvat nije uspeo da prekine očajnu seriju i do sada je poražen čak pet puta.

Što se tiče međusobnih duela, crno-beli su u nizu od tri pobede nad Baskonijom. Serija je počela prošle godine, kada su u Areni slavili 86:73, da bi takođe 2025. godine trijumfovali 91:79. Isti rezultat bio je i u poslednjem kolu 16. aprila 2026. kada je Tonje Džekiri ubacio 16 poena.

"Valjak" je od povratka u elitu ubedljiv kod kuće, jer ima skor 6-1 u Beogradu protiv Baskonije od 2002. godine.

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