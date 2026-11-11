Sjajna vest za Grobare! Penjaroja prelomio ko se vraća za Baskoniju!
Crno-beli dočekuju španski tim u 11. kolu Evrolige.
Košarkaši Partizana imaju priliku da nastave sa pobedama u eliti, pošto im na noge dolazi poslednjeplasirani klub na evroligaškoj tabeli.
Izabranici Đoana Penjaroje važe za apsolutnog favorita, iako je španski stručnjak u prethodnom periodu imao velike probleme sa povređenim igračima.
Van stroja su bili Luka Vildoza, Lamar Stivens i od ranije povređeni Tonje Džekiri, odnosno, Derik Vilis. Na konferenciji pred meč, Španac je otkrio da će se centar i Argentinac naći u protokolu, dok oporavak Vilisa ide svojim tokom.
To praktično znači da Stivens neće biti u konkurenciji za ovaj duel, kao ni Kevarijus Hejs koji se oporavlja od povrede ramena, dok je Penjarojina odluka bila da i Kajl Olman ne bude u protokolu za meč protiv tima iz Vitorije.
Podsetimo, Džekiri je već duži period van tima jer se povredio na meču protiv Fenerbahčea, dok je Luka Vildoza doživeo povredu šake na duelu protiv Makabija.
Utakmica počinje u 20.45 časova, a sva dešavanja možete da pratite na našem portalu.
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