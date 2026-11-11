Košarka

Sjajna vest za Grobare! Penjaroja prelomio ko se vraća za Baskoniju!

С.С.

11. 11. 2026. u 19:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli dočekuju španski tim u 11. kolu Evrolige.

Сјајна вест за Гробаре! Пењароја преломио ко се враћа за Басконију!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana imaju priliku da nastave sa pobedama u eliti, pošto im na noge dolazi poslednjeplasirani klub na evroligaškoj tabeli.

Izabranici Đoana Penjaroje važe za apsolutnog favorita, iako je španski stručnjak u prethodnom periodu imao velike probleme sa povređenim igračima.

Van stroja su bili Luka Vildoza, Lamar Stivens i od ranije povređeni Tonje Džekiri, odnosno, Derik Vilis. Na konferenciji pred meč, Španac je otkrio da će se centar i Argentinac naći u protokolu, dok oporavak Vilisa ide svojim tokom.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

To praktično znači da Stivens neće biti u konkurenciji za ovaj duel, kao ni Kevarijus Hejs koji se oporavlja od povrede ramena, dok je Penjarojina odluka bila da i Kajl Olman ne bude u protokolu za meč protiv tima iz Vitorije.

Podsetimo, Džekiri je već duži period van tima jer se povredio na meču protiv Fenerbahčea, dok je Luka Vildoza doživeo povredu šake na duelu protiv Makabija.

Utakmica počinje u 20.45 časova, a sva dešavanja možete da pratite na našem portalu.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije
Fudbal

0 1

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije

Željko Matuš, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije i jedan od prepoznatljivih igrača zagrebačkog Dinama iz zlatnog perioda kluba, preminuo je u Švajcarskoj u 92. godini života. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriju jugoslovenskog fudbala, kako zbog uspeha na klupskom nivou, tako i zbog odličja osvojenih sa nacionalnim timom.

11. 11. 2026. u 08:04

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge